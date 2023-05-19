Скільки онкопацієнтів пролікували за Програмою медгарантій з 2020 року– розповідають у НСЗУ

За три роки українським пацієнтам з онкозахворюваннями надано 440 тисяч послуг за Програмою медичних гарантій.

Про це "Українській правді. Життя" повідомили у Національній службі здоров’я України.

Загальна сума, яка була сплачена Національною службою здоров’я за надані послуги у сфері діагностики та лікування онкозахворювань, з 2020-го року становить майже 16 млрд гривень.

"Програма медичних гарантій для пацієнтів із підозрою або встановленим онкологічним діагнозом пройшла свій трирічний рубіж. Національна служба здоров’я почала контрактувати на спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу ще у 2020-му році. Зокрема, тоді був розроблений та почав працювати пакет "Мамографія", який попереджає та допомагає виявити на ранніх стадіях онкохвороби у жінок", – каже голова НСЗУ Наталія Гусак.

Наталія Гусак

Зокрема, у 2020 році за напрямком "хімієтерапія" за Програмою медичних гарантій було проліковано 66,3 тис. пацієнтів, у 2021 – 108,4 тис., у 2022 – 78,9 тис.

Радіологічне лікування у 2020 році отримали 21, 3 тис. пацієнтів, у 2021 – 33,2 тис., у 2022 – 29,4 тис.

Цьогоріч НСЗУ запланувала фінансування онкологічних пакетів на понад 6,55 млрд грн, з яких 525 млн передбачено на діагностику та раннє виявлення раку. Наразі вже витрачено 2,2 млрд грн, на які було надано послуги 65 тис. пацієнтам.

Найбільше коштів від НСЗУ у 2023 році отримав Національний інститут раку. З початку року на рахунки медзакладу надійшло понад 130 млн грн.

До безкоштовних послуг для пацієнтів, які лікуються у закладах, що мають договір з НСЗУ, належать також комп’ютерна та магнітно-резонансні томографії з контрастуванням.

З початку року за ПМГ (тобто безкоштовно для пацієнта) було зроблено понад 2 700 комп’ютерних томограм для понад 2100 пацієнтів. Кількість МРТ значно менша – послугою скористалися усього 96 пацієнтів 103 рази.

Де можна отримати інформацію про послуги, які надаються за Програмою медичних гарантій

У НСЗУ наголошують, що намагаються максимально інформувати громадян про Програму медичних гарантій.

"У першу чергу інформацію можна отримати на сайті НСЗУ, наших офіційних сторінках у соціальних мережах. Окрім цього про послуги за Програмою медгарантій пацієнт може дізнатися безпосередньо в місцях їх надання. Інформацію та консультації можна отримати за нашим коротким номером 1677", – каже Наталія Гусак.

У договорах про закупівлі за пакетами медичних послуг зазначено, що у медзакладі мають обов’язково інформувати пацієнтів щодо можливості отримання необхідних послуг безоплатно.

"Ми надсилаємо в медзаклади інформаційні матеріали, які повинні бути розміщені у вхідній зоні приміщення. Також медзаклад може за власний кошт роздрукувати такі інформаційні матеріали і розмістити у приміщенні, адже це обов’язкова умова договору з НСЗУ", – говорить Наталія Гусак.

Нагадаємо, Національний інститут раку уклав договір із Національною службою здоров’я України у 2023 році.