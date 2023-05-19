Скільки онкопацієнтів пролікували за Програмою медгарантій з 2020 року– розповідають у НСЗУ

За три роки українським пацієнтам з онкозахворюваннями надано 440 тисяч послуг за Програмою медичних гарантій.

Про це "Українській правді. Життя" повідомили у Національній службі здоров’я України.

Загальна сума, яка була сплачена Національною службою здоров’я за надані послуги у сфері діагностики та лікування онкозахворювань, з 2020-го року становить майже 16 млрд гривень.

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"Програма медичних гарантій для пацієнтів із підозрою або встановленим онкологічним діагнозом пройшла свій трирічний рубіж. Національна служба здоров’я почала контрактувати на спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу ще у 2020-му році. Зокрема, тоді був розроблений та почав працювати пакет "Мамографія", який попереджає та допомагає виявити на ранніх стадіях онкохвороби у жінок", – каже голова НСЗУ Наталія Гусак.

Наталія Гусак

Зокрема, у 2020 році за напрямком "хімієтерапія" за Програмою медичних гарантій було проліковано 66,3 тис. пацієнтів, у 2021 – 108,4 тис., у 2022 – 78,9 тис.

Радіологічне лікування у 2020 році отримали 21, 3 тис. пацієнтів, у 2021 – 33,2 тис., у 2022 – 29,4 тис.

Цьогоріч НСЗУ запланувала фінансування онкологічних пакетів на понад 6,55 млрд грн, з яких 525 млн передбачено на діагностику та раннє виявлення раку. Наразі вже витрачено 2,2 млрд грн, на які було надано послуги 65 тис. пацієнтам.

Найбільше коштів від НСЗУ у 2023 році отримав Національний інститут раку. З початку року на рахунки медзакладу надійшло понад 130 млн грн.

До безкоштовних послуг для пацієнтів, які лікуються у закладах, що мають договір з НСЗУ, належать також комп’ютерна та магнітно-резонансні томографії з контрастуванням.

З початку року за ПМГ (тобто безкоштовно для пацієнта) було зроблено понад 2 700 комп’ютерних томограм для понад 2100 пацієнтів. Кількість МРТ значно менша – послугою скористалися усього 96 пацієнтів 103 рази.

Де можна отримати інформацію про послуги, які надаються за Програмою медичних гарантій

У НСЗУ наголошують, що намагаються максимально інформувати громадян про Програму медичних гарантій.

"У першу чергу інформацію можна отримати на сайті НСЗУ, наших офіційних сторінках у соціальних мережах. Окрім цього про послуги за Програмою медгарантій пацієнт може дізнатися безпосередньо в місцях їх надання. Інформацію та консультації можна отримати за нашим коротким номером 1677", – каже Наталія Гусак.

У договорах про закупівлі за пакетами медичних послуг зазначено, що у медзакладі мають обов’язково інформувати пацієнтів щодо можливості отримання необхідних послуг безоплатно.

"Ми надсилаємо в медзаклади інформаційні матеріали, які повинні бути розміщені у вхідній зоні приміщення. Також медзаклад може за власний кошт роздрукувати такі інформаційні матеріали і розмістити у приміщенні, адже це обов’язкова умова договору з НСЗУ", – говорить Наталія Гусак.

Нагадаємо, Національний інститут раку уклав договір із Національною службою здоров’я України у 2023 році.