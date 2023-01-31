Онкохворі можуть отримати хіміотерапію безоплатно: перелік послуг

Хіміотерапія хворих на рак пацієнтів в Україні є безоплатною. Послуга покривається Програмою медичних гарантій у закладах, що підписали договір з НСЗУ.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

Хіміотерапевтичне лікування також не потрібно оплачувати під час переведення з іншого медзакладу або підрозділу лікарні. Онкохворі пацієнти повинні отримати необхідне направлення, щоб безоплатно пройти хіміотерапевтичне лікування.

Як повідомляє НСЗУ, під час хіміотерапевтичного лікування в межах пакету Програми медгарантій пацієнт має право безоплатно отримувати такі послуги:

консультування, медичну допомогу,

проведення лабораторних досліджень (аналізи крові, дослідження спинномозкової рідини, молекулярно-генетичні тощо),

інструментальні дослідження (МРТ, рентген, КТ, ендоскопічні дослідження, УЗД, сцинтиграфія тощо),

лікарське спостереження та медсестринський догляд 24/7,

кисневу підтримку,

інтенсивну терапію,

знеболення на всіх етапах діагностики та лікування,

психологічну допомогу,

супровідну медикаментозну терапію,

забезпечення компонентами та препаратами крові,

ліки з централізованих закупівель МОЗ та інших програм, а також ліки і медвироби із Нацпереліку,

харчування у стаціонарі.

Крім того, онкохворі пацієнти можуть отримати безоплатну медичну допомогу при пологах у таких випадках:

за направленням лікуючого лікаря, виданим пацієнтам з клінічно та морфологічно встановленим діагнозом злоякісного новоутворення;

у разі переведення з іншого медзакладу та/або клінічного підрозділу.

Щоб знайти лікарню, де НСЗУ покриває вартість послуги, необхідно перейти за посиланням, після чого:

у розділі "Е-дані" оберіть "Аналітичні панелі (дашборди)",

перейдіть до дашборду "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій",

на третій сторінці у полі фільтрів оберіть область або населений пункт та в "Групі послуг" – "Хіміотерапевтичне лікування…". Дашборд покаже всі заклади, які мають договір на пакет, а також їхні контакти.

Також онкопацієнти можуть зателефонувати до контакт-центру за номером 16-77, а оператор підкаже найближчий медзаклад із договором.