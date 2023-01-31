Онкохворі можуть отримати хіміотерапію безоплатно: перелік послуг

Хіміотерапія хворих на рак пацієнтів в Україні є безоплатною. Послуга покривається Програмою медичних гарантій у закладах, що підписали договір з НСЗУ.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.
Хіміотерапевтичне лікування також не потрібно оплачувати під час переведення з іншого медзакладу або підрозділу лікарні. Онкохворі пацієнти повинні отримати необхідне направлення, щоб безоплатно пройти хіміотерапевтичне лікування.
Як повідомляє НСЗУ, під час хіміотерапевтичного лікування в межах пакету Програми медгарантій пацієнт має право безоплатно отримувати такі послуги:
- консультування, медичну допомогу,
- проведення лабораторних досліджень (аналізи крові, дослідження спинномозкової рідини, молекулярно-генетичні тощо),
- інструментальні дослідження (МРТ, рентген, КТ, ендоскопічні дослідження, УЗД, сцинтиграфія тощо),
- лікарське спостереження та медсестринський догляд 24/7,
- кисневу підтримку,
- інтенсивну терапію,
- знеболення на всіх етапах діагностики та лікування,
- психологічну допомогу,
- супровідну медикаментозну терапію,
- забезпечення компонентами та препаратами крові,
- ліки з централізованих закупівель МОЗ та інших програм, а також ліки і медвироби із Нацпереліку,
- харчування у стаціонарі.
|Фото: imagepointfr/Depositphotos
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Крім того, онкохворі пацієнти можуть отримати безоплатну медичну допомогу при пологах у таких випадках:
- за направленням лікуючого лікаря, виданим пацієнтам з клінічно та морфологічно встановленим діагнозом злоякісного новоутворення;
- у разі переведення з іншого медзакладу та/або клінічного підрозділу.
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Щоб знайти лікарню, де НСЗУ покриває вартість послуги, необхідно перейти за посиланням, після чого:
- у розділі "Е-дані" оберіть "Аналітичні панелі (дашборди)",
- перейдіть до дашборду "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій",
- на третій сторінці у полі фільтрів оберіть область або населений пункт та в "Групі послуг" – "Хіміотерапевтичне лікування…". Дашборд покаже всі заклади, які мають договір на пакет, а також їхні контакти.
Також онкопацієнти можуть зателефонувати до контакт-центру за номером 16-77, а оператор підкаже найближчий медзаклад із договором.
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