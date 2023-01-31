Онкохворі можуть отримати хіміотерапію безоплатно: перелік послуг

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
11175
31 січня 2023

Хіміотерапія хворих на рак пацієнтів в Україні є безоплатною. Послуга покривається Програмою медичних гарантій у закладах, що підписали договір з НСЗУ.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

Хіміотерапевтичне лікування також не потрібно оплачувати під час переведення з іншого медзакладу або підрозділу лікарні. Онкохворі пацієнти повинні отримати необхідне направлення, щоб безоплатно пройти хіміотерапевтичне лікування.

Реклама:

Як повідомляє НСЗУ, під час хіміотерапевтичного лікування в межах пакету Програми медгарантій пацієнт має право безоплатно отримувати такі послуги:

  • консультування, медичну допомогу,
  • проведення лабораторних досліджень (аналізи крові, дослідження спинномозкової рідини, молекулярно-генетичні тощо),
  • інструментальні дослідження (МРТ, рентген, КТ, ендоскопічні дослідження, УЗД, сцинтиграфія тощо),
  • лікарське спостереження та медсестринський догляд 24/7,
  • кисневу підтримку,
  • інтенсивну терапію,
  • знеболення на всіх етапах діагностики та лікування,
  • психологічну допомогу,
  • супровідну медикаментозну терапію,
  • забезпечення компонентами та препаратами крові,
  • ліки з централізованих закупівель МОЗ та інших програм, а також ліки і медвироби із Нацпереліку,
  • харчування у стаціонарі.
 Фото: imagepointfr/Depositphotos

Читайте також: "Пацієнт має право": в Україні запустили гарячу лінію для онкохворих

Крім того, онкохворі пацієнти можуть отримати безоплатну медичну допомогу при пологах у таких випадках:

  • за направленням лікуючого лікаря, виданим пацієнтам з клінічно та морфологічно встановленим діагнозом злоякісного новоутворення;
  • у разі переведення з іншого медзакладу та/або клінічного підрозділу.

Читайте також: Ліки проти лімфоми: у США затвердили препарат проти рідкісного типу раку крові

Щоб знайти лікарню, де НСЗУ покриває вартість послуги, необхідно перейти за посиланням, після чого:

  • у розділі "Е-дані" оберіть "Аналітичні панелі (дашборди)",
  • перейдіть до дашборду "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій",
  • на третій сторінці у  полі фільтрів оберіть область або населений пункт та в "Групі послуг" – "Хіміотерапевтичне лікування…". Дашборд покаже всі заклади, які мають договір на пакет, а також їхні контакти.

Також онкопацієнти можуть зателефонувати до контакт-центру за номером 16-77, а оператор підкаже найближчий медзаклад із договором.

Реклама:

Читайте також: Українські онкоцентри можуть стати шпиталями: що робити хворим на рак


Реклама:


Реклама:
 2086
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2946
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20752
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій