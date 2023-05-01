У США 16-річний хлопець отримав опіки 75% тіла через челендж у TikTok

У США 16-річний підліток отримав опіки 75% тіла після виконання челенджу з TikTok.

Мейсон Дарк з Північної Кароліни хотів розпилити аерозоль з фарбою на увімкнену запальничку, але балончик вибухнув, повідомляє Insider і WRAL.

Полум’я охопило тіло хлопця. Він стрибнув у річку, щоб загасити вогонь, але вже отримав серйозні травми.

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Мейсона доставили в опіковий центр Університету Капел-Гілл, де йому зробили операцію.

Лікарі виявили, що більша частина тіла підлітка вкрита опіками третього ступеня. Мати хлопчика Холлі Дарк сказала, що її сина було неможливо впізнати.

"Всі почули сильний вибух, а потім вибіг Мейсон і почав знімати свою сорочку", – пригадує вона.

Фото: GoFundMe

Рідні Мейсона Дарка відкрили збір коштів на GoFundMe, щоб покрити медичні рахунки та інші витрати, необхідні для одужання.

Вони вже зібрали понад 39 тисяч доларів.

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"Мій син Мейсон потребує ваших молитов. 75% його тіла обгоріло. Нещасний випадок стався вдень у неділю, 23 квітня 2023 року. Він стрибнув у річку, щоб загасити полум'я.

Ризик інфікування через річкову воду високий, на додачу до опіків 2-го та 3-го ступенів", – написала Холлі Дарк.

Жінка попросила молитися за одужання Мейсон, адже у нього попереду довгий шлях. Підліток пробуде в опіковому відділенні пів року.

Мейсон – дуже активний 16-річний хлопець, розповіла бабуся потерпілого Хейді Сімпсон.

Він грає у футбол, займається бігом і з нетерпінням чекає на отримання водійських прав.

"Я прошу молитов за сім'ю Холлі, Джуліана і брата Остіна (13 років), а також про будь-яку допомогу в їхніх потребах: медичні рахунки, газ, їжа і житло на цей час", – додала жінка.

За словами сім'ї, Мейсону зараз дуже боляче, і він перебуває під дією седативних препаратів.

Нагадаємо, раніше на Київщині дві семикласниці отруїлися ліками через челендж у TikTok. А 12-річний хлопець з Британії впав у кому після "собачого кайфу".

Деякі країни заборонили держслужбовцям користуватися TikTok через ймовірний ризик викрадення даних. Наприклад, у Швеції китайська соцмережа заборонена для військових. Також нещодавно НАТО заборонив працівникам користуватись TikTok.

Водночас міністр культури Ткаченко заявив, що тенденцію заборони TikTok у західних держустановах треба дослідити.