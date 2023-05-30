Вчені змінили гени курей і вивели яйця, які не викликають алергії

Японські дослідники спробували генетично модифікувати курей, щоб отримати яйця, які не викликають алергії.

Нещодавнє дослідження було опубліковане в журналі Food and Chemical Toxicology, повідомляє Medical News Today.

Найчастіше алергічна реакція виникає на білки, що містяться в яєчному білку – овальбумін (OVA) або овомукоїд (OVM).

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Науковцям Хіросімського університету вдалось позбутись алергенного білка овомукоїду з яєць, змінивши гени деяких курей.

Водночас такий спосіб виготовлення гіпоалергенних яєць потребує подальших досліджень.

Фото: Tsekhmister /Depositphotos

Алергія на яйця є поширеним явищем, зокрема у дітей.

Вона важко піддається лікуванню і впливає на якість життя.

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Яйця широко використовуються в різних харчових продуктах, зокрема у хлібобулочних виробах, соусах та іншій їжі.

Люди з алергією змушені уважно читати етикетки та уникати продуктів, які містять яйця або інгредієнти, отримані з них.

Крім цього такі пацієнти не можуть щепитися вакцинами, виготовленими на основі яєчного білка.

Вчені вирішили дослідити, як можна змінити генетику курей, аби полегшити життя алергікам.

Вони зосередились на вивченні білка овомукоїда, який є причиною багатьох видів алергії на яйця.

Виявилося, що кури зі зміненими генами можуть висиджувати яйця без овомукоїду.

У дослідженні використовувалися активаторні ефекторні нуклеази, подібні до активаторів транскрипції (TALEN), – це білки, які допомагають змінювати ДНК.

Вчені видалили ген овомукоїду у двох порід курей і перевірили отримані яйця на безпеку.

Виявилося, що яйця генетично змінених курей не містили овомукоїду або його мутацій. Такий продукт може бути безпечним для алергіків – хоч цей спосіб ще потребує вивчення.

"Ці результати вказують на важливість оцінки безпеки і показують, що яйця, знесені куркою без ОВМ [овомукоїду], вирішують проблему алергії на харчові продукти та вакцини.

Наступним етапом досліджень буде оцінка фізичних властивостей і придатності до переробки яєць, що містять овомукоїд, а також підтвердження їхньої ефективності за допомогою клінічних випробувань", – сказав автор дослідження Рьо Езакі, доцент Хіросімського університету (Graduate School of Integrated Sciences for Life).

Інший вчений Блен Тесфу, який не брав участі в експерименті, у коментарі Medical News Today зазначив, що нове дослідження може суттєво допомогти людям з алергією на яйця.

"З виведенням курей без OVM люди зможуть споживати яйця та продукти, отримані з яєць, не боячись алергічної реакції. Це може значно розширити їхній раціон харчування і зменшити тривожність, пов'язану з їжею.

Більше того, оскільки яйця використовуються у виробництві деяких вакцин (наприклад, проти грипу), ця розробка може потенційно зробити їх безпечнішими для людей з алергією на яйця", – додає Тесфу.

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