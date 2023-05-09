У Каліфорнії зварили пиво зі стічної води: яке воно на смак?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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9 травня 2023

У Каліфорнії компанія з переробки води Epic Cleantec та пивоварня створили пиво зі стічної води.

Напій виготовили із переробленої води з душових, пралень та раковин 40-поверхового житлового будинку в Сан-Франциско.

Після багатьох років посухи в Каліфорнії переробка води стала нагальною проблемою, повідомляє The Guardian.

У такий спосіб компанія висвітлила один з методів боротьби з екстремальною посухою: перетворення перероблених відходів на питну продукцію.

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 Фото: Matthew Cantor/The Guardian

Незвичайне пиво Epic OneWater Brew – результат співпраці пивоварної компанії Devil's Canyon Brewing Company та переробної компанії Epic Cleantec.

У Сан-Франциско вони мають обладнання для збору, очищення та повторного використання води для непитних цілей.

Мета компанії – розповісти людям про можливості повторного використання води, а нинішні комерційні правила щодо переробленої питної води є суворими.

"Ми хотіли зробити щось цікаве, що стане цікавим інструментом для розмови з людьми, зацікавить їх, а також продемонструє невикористаний потенціал повторного використання води.

Ми вибрали пиво, яке буде більш універсальним на відміну від крафтового пива на кшталт IPA, яке комусь подобається, а комусь ні", – каже співзасновник і генеральний директор Epic Cleantec Аарон Тартаковський. 

Журналіст The Guardian скуштував пиво OneWater Brew, і йому сподобалось. Смак був "сухим" та "приємним".

"Воно було приємним, кисленьким і придатним для пиття. Не було жодних ноток душу чи пральні. Якби це пиво подавали в барі, я б ніколи не здогадався, звідки воно взялося", – пише Меттью Кантор.

Epic Cleantec отримали позитивні відгуки і від інших дегустаторів.

"Я думаю, що багато людей спочатку, очевидно, були скептично налаштовані щодо проєкту або не наважувалися спробувати пиво.

Але я б сказав, що 99% тих, хто прийшов з невеликим побоюванням, були у захваті після того, як скуштували", – каже Аарон Тартаковський.

Утім, експериментального пива не буде у продажу найближчим часом, адже це "демонстраційний продукт".

Нагадаємо, раніше українські науковці вивели новий сорт конопель, з яких можна виготовляти бронежилети для військових.

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