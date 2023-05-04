Схоже на отруєння: у Львові медики врятували дитину з важким COVID-ускладненням

Лікарі врятували 8-річного хлопчика, у якого було важке постковідне ускладнення. Спершу симптоми були схожі на сильне отруєння, однак лікування не покращувало стан маленького пацієнта.

У дитини діагностували важке порушення ритму серця, повідомляють Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит.

Напередодні 8-річний Назар переніс COVID-19. Згодом у нього піднялась температура до 39°C, він скаржився на загальну слабкість, біль у животі та блювоту.

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Батьки звернулися до центральної районної лікарні за місцем проживання. Медики поставили діагноз отруєння. Вони розписали лікування, однак стан хлопчика лише погіршувався. З'явився м'язовий біль, а також не зникав біль у животі.

Назар з мамою. Фото: Львівський Охматдит

"Організм навіть води не приймав. Слабкість сильна, весь зелений. Я знову звернулася до лікарів, настояла на УЗД. Хотіла усе перевірити. Там виявили накопичення рідини у плевральній порожнині", – каже мама хлопчика Марія.

Хлопчика доставили у реанімацію: у нього посиніла шкіра та було порушення серцевого ритму.

Стан Назара погіршувався, тому його перевели до Охматдиту. У нього діагностували міокардит (запалення міокарда, тобто середнього шару серцевого м'яза) та двобічну пневмонію. Дитині провели ехокардіографію: частота серцевих скорочень становила від 19 до 35 на хвилину.

Завідувачка відділення анестезіології Віра Приймакова розповіла, що це перший випадок, коли дитина поступила у лікарню з такими важкими ускладненнями на серцево-судинну систему.

"Отруєння, як думали спершу, виявилося важким постковідним ускладненням. Це комбінація і вірусу, і бактерії. Ураження провідної системи серця та полісенментарна пневмонія. COVID-19 сильно б'є по імунній системі", – додала завідувачка відділення анестезіології.

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У коментарі для "Української правди. Життя" вона розповіла, що за останні 4 тижні в Охматдит доставили 5 пацієнтів з ускладненнями від COVID-19, троє з них мали серйозні кардіологічні ускладнення. Вони робили експрес COVID-тести, утім отримали негативні результати.

"Ми виявляємо, що діти перенесли COVID шляхом визначення імуноглобуліну G до Sars-CoV-2 і виявляємо дуже високий титр, що свідчить про те, що дитина незадовго до цього перенесла ковідну інфекцію. Більшість дітей переносять її безсимптомно", – наголошує Віра Приймакова.

Вона додає, що у разі мінімальних проявів вірусної інфекції з невисокою температурою та симптомами, що швидко минають, батькам варто бути обачними.

Назара перевели на штучну вентиляцію легень та вирішили встановити тимчасовий кардіостимулятор, який ще називають "штучним водієм серцевого ритму".

Небезпека для маленького пацієнта минули: його стан поступово покращується, серце вже працює самостійно.

Незабаром медики планують забирати тимчасовий кардіостимулятор. Після того він проведе ще певний час під наглядом лікарів, перш ніж поїхати додому.

Нагадаємо, нещодавно вчені з'ясували, що Омікрон має менший ризик розвитку постковіду.

Однак британський штам COVID-19 мав значні наслідки вся усього організму. Медики навіть попереджали пацієнтів, що їм знадобиться тривала реабілітація.

Вчені з США також дослідили Long COVID у дітей. Вони виявили, що у 4,4% дітей симптоми COVID-19 тривають чотири тижні або довше, а у 1,8% – вісім тижнів і довше.