Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку? Пояснює МОЗ

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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31 травня 2023

Вакциновану проти вітрянки дитину після контакту з хворим зазвичай не потрібно ізолювати від інших.

Імунна система наймолодших завдяки щепленню "зупиняє" інфекцію на вході в організм, нагадують у Міністерстві охорони здоров’я.

"Не буде ні інкубаційного періоду, в останні дні якого людина стає "заразною", ні самої хвороби", – зазначають у відомстві.

У дітей, які отримали дві дози вакцини проти вітрянки або вже колись перехворіли на недугу, симптоми з’являються вкрай рідко. У будь-якому випадку висипання в них незначні та швидко минають.

 Фото: belchonock/Depositphotos

Якщо ж у щепленої дитини через певний час після контакту з хворим все ж з'являться симптоми вітрянки, то її таки потрібно ізолювати її від інших. Адже вона зможе їх заразити хворобою.

Карантин можна буде закінчити через добу після засихання останнього пухирця на тілі.

Людей, які мали контакт з хворим на вітрянку, закликають до екстерної вакцинації. Це стосується тих дорослих і дітей, які не мали щеплення проти недуги, не хворіли на неї та не вакцинувалися раніше. Або ж тих, хто просто не знає такої інформації. Бажано це зробити протягом перших 3-4 днів.

Це не лише допоможе сформувати імунну відповідь на інфекційне захворювання, а й суттєво полегшить перебіг недуги. Також у вас з’явиться шанс не захворіти взагалі. 

Нагадаємо, вітрянка – це гостра вірусна хвороба, яка переважно вражає дітей і може супроводжуватися ускладненнями, які негативно впливають на шкіру, нервову систему та легені людини. 

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