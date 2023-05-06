Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіло 5,5 млн людей

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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6 травня 2023

Від початку пандемії в Україні було виявлено понад 5,5 млн випадків захворювання, зокрема, майже 416 тисяч – серед дітей. 

Внаслідок хвороби померло 112 268 людей (із них 89 – діти, 1256  – медичні працівники), повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення…

Втім, це не означає, що COVID-19 перестав бути загрозою, це лише свідчення того, що вакцинація населення у світі дала свої результати і завдяки цьому вдалося знизити кількість госпіталізацій та смертності внаслідок хвороби", – кажуть у відомстві.

 Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

5 травня ВООЗ оголосила, що COVID-19 більше не вважається глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.

Утім, Комітет оголосив про публікацію Стратегічного плану готовності та реагування на COVID-19 на 2023-2025 роки, який покликаний спрямовувати країни у переході до довгострокового лікування COVID-19. 

Державам-учасницям рекомендується продовжувати наслідувати випущені Тимчасові рекомендації. 

Нагадаємо, за весь час пандемії у світі зафіксували 764 млн випадків та щонайменше 7 мільйонів смертей.

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