Препарат "Постинор" для екстреної контрацепції не виключать зі списку рецептурних – Ляшко

Препарат "Постинор", який приймається для екстреної контрацепції, не виключать зі списку рецептурних ліків.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 8 травня.

Вивести медичний препарат з переліку рецептурних неможливо, якщо це рішення виробника, як у випадку з препаратом "Постинор".

"Не можна визначати чи може лікарський засіб видаватися без рецепту, якщо виробник цього лікарського засобу, зокрема той, хто подавав його на реєстрацію, визначає засіб рецептурним", – зазначив Віктор Ляшко.

Фото: bukhta79 /Depositphotos

За словами міністра, безрецептурний відпуск рецептурних препаратів призводить до самолікування, яке потім ускладнює шанси вилікувати пацієнта.

Утім, посилений контроль за відпуском рецептурних препаратів буде після завершення воєнного стану в країні.

"Ми не заходимо в політику якогось жорсткого регулювання без розуміння яка кінцева мета. У нас чітка мета – забезпечити доступність, якість та безоплатність медичної допомоги.

Самолікування великою кількістю препаратів, які хтось підказав або хтось на папірці написав і сказав що це ок", – сказав міністр.

Впровадження електронних рецептів, а також посилений контроль за відпуском рецептурних медикаментів у майбутньому будуть "заводити" в програму реімбурсації, щоб держава могла відшкодувати вартість препарату.

Раніше ми розповідали позицію медиків щодо того, чи варто відпускати екстрені контрацептиви (зокрема, препарат Постинор) за рецептом.