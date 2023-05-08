Препарат "Постинор" для екстреної контрацепції не виключать зі списку рецептурних – Ляшко

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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8 травня 2023

Препарат "Постинор", який приймається для екстреної контрацепції, не виключать зі списку рецептурних ліків.  

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 8 травня. 

Вивести медичний препарат з переліку рецептурних неможливо, якщо це рішення виробника, як у випадку з препаратом "Постинор"

"Не можна визначати чи може лікарський засіб видаватися без рецепту, якщо виробник цього лікарського засобу, зокрема той, хто подавав його на реєстрацію, визначає засіб рецептурним", – зазначив Віктор Ляшко. 

Фото: bukhta79/Depositphotos

За словами міністра, безрецептурний відпуск рецептурних препаратів призводить до самолікування, яке потім ускладнює шанси вилікувати пацієнта. 

Утім, посилений контроль за відпуском рецептурних препаратів буде після завершення воєнного стану в країні. 

"Ми не заходимо в політику якогось жорсткого регулювання без розуміння яка кінцева мета. У нас чітка мета – забезпечити доступність, якість та безоплатність медичної допомоги. 

Самолікування великою кількістю препаратів, які хтось підказав або хтось на папірці написав і сказав що це ок", – сказав міністр. 

Впровадження електронних рецептів, а також посилений контроль за відпуском рецептурних медикаментів у майбутньому будуть "заводити" в програму реімбурсації, щоб держава могла відшкодувати вартість препарату. 

Раніше ми розповідали позицію медиків щодо того, чи варто відпускати екстрені контрацептиви (зокрема, препарат Постинор) за рецептом. 

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