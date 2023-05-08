В Україні планують скасувати карантин та зробити щеплення проти СOVID-19 рутинним

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко пояснив, що означає рішення ВООЗ щодо скасування надзвичайної ситуації з COVID-19 і коли в Україні планують зняти карантинні обмеження.

Всесвітня організація охорони здоров’я ще не скасували пандемію COVID-19, розповів Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами 8 травня, передає кореспондент "УП. Життя".

Утім, COVID-19 вже не є надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, і на нього будуть реагувати так саме, як і на інші вірусні захворювання.

За словами Віктора Ляшка, перехід COVID-19 у статус сезонного захворювання триватиме протягом 2023-2025. Програма передбачає вчасне виявлення хвороби та госпіталізацію у разі необхідності.

Віктор Ляшко

Вакцинація проти COVID-19 стане рутинною, як проти грипу. Робити щеплення можна буде напередодні кожного епідсезону, з урахуванням того, який штам вірусу циркулює.

"Під кожен штам буде розроблятися вакцина. Рутинна вакцинація, зазвичай, є платною. Безплатно вакциною забезпечуються тільки певні незахищені верстви населення. Однак щодо вакцини проти COVID-19, наразі її достатньо. І поки є можливість робити щеплення безкоштовно", – пояснив Ляшко.

Як ми повідомляли, Кабмін залишив карантинні обмеження в Україні до 30 червня 2023-го. Наразі невідомо, чи скасують їх раніше. За словами Віктора Ляшка, триває підготовка для завершення карантину.

"За рекомендаціями ВООЗ, буде вводитися поступове послаблення карантинних заходів щодо подорожей. Наразі сертифікати про вакцинацію треба лише для міжнародних поїздок. Ми по сертифікатах не будемо самі ухвалювати рішення, ми інтегровані у європейський простір", – каже міністр.

За період пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 5 млн 544 тис. людей. Померли 112 тис., серед них 89 дітей.

На COVID-19 хворіли 154 тис. медичних працівників, 1256 з них померли.