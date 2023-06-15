У пацієнта зі Шрі-Ланки видалили великий нирковий камінь, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса

У пацієнта зі Шрі-Ланки видалили найбільший у світі нирковий камінь розміром із грейпфрут, завдовжки з банан і вагою, яка дорівнює вазі чотирьох хом’яків.

Про це повідомляє CNN.

Камінь у нирці довжиною понад 13 см і вагою 801 грам, який видалили лікарі військового шпиталю у Шрі-Ланці 1 червня 2023-го, побив два світові рекорди.

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Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, раніше найдовший (13 см) нирковий камінь видалили у пацієнта в Індії у 2004 році, а найважчий (620 г) – у Пакистані у 2008-му.

Камінь, який видалили лікарі військового шпиталю у Шрі-Ланці 1 червня 2023-го. Фото: Sri Lanka Army

Тепер Книга рекордів Гіннесса підтвердила, що обидва рекорди були побиті шрі-ланкійським каменем.

Камені в нирках складаються з твердих частинок матеріалу, які кристалізуються в нирках, сечоводах або сечовому міхурі через генетичні та екологічні фактори.

Це захворювання є відносно поширеними, воно вражає приблизно 10% людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як уникнути захворювання нирок, та як впливає на них харчування та зайняття спортом.

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