У ЦГЗ закликають батьків не водити дітей на "вітрянкові вечірки": чим вони небезпечні

"Вітрянкові вечірки" вигадали ще у середині минулого століття. Навколо дитини, яка занедужала на вітряну віспу, збирали здорових дітей, аби ті контактували з хворою.

Ними "заміняли" щеплення дітей, однак природне зараження є більше небезпечним для здоров'я малечі.

У Центрі громадського здоров'я розповіли, що нещодавно у соцмережах ширилось відео, де лікарка розповідала про звернення мами, дитина якої побувала на такій "вечірці".

У дитини були усі наявні симптоми хвороби, як свербіж, гарячка, висипання в роті та на статевих органах, роздратованість тощо.

"Природний перебіг більшості дитячих інфекцій найчастіше непередбачуваний. Одна дитина може переносити вітряну віспу без ускладнень, інша ж потрапить в реанімацію. Пускати протікання інфекційного захворювання на самоплин та свідомо, без видимих причин відмовлятись від вакцинації – як мінімум безвідповідальність батьків", – зазначають у ЦГЗ.

Фахівці додають, що хибне уявлення сформувалось через те, що зазвичай вітряна віспа має легкий перебіг. Укладення трапляються лише у 1 з 50 дітей.

Однак, при природному перебігу:

імунітет дитини бореться з тисячами вірусів, які при цьому вражають все нові й нові клітини;

наслідки хвороби дають про себе знати через довгі роки, бо живий вірус залишається "спати" в нервових волокнах;

навіть згодом, коли імунітет послаблюється, вірус стає знову активним, проявляючись у вигляді оперізуючого герпесу.

Натомість при введенні вакцини потрапляє лише та кількість ослаблених або інактивованих вірусних частинок, яка необхідна для вироблення специфічних антитіл. Тобто це не хвороба, а напрацювання специфічного імунітету.

В Україні наразі вакцинація проти вітряної віспи не є обов’язковою, а є рекомендована.

Щеплення показане таким групам:

здоровим дітям, які досягли 12-місячного віку і не хворіли на вітряну віспу;

дітям при вступі до дитячого дошкільного закладу та школи, які раніше не хворіли на вітряну віспу;

працівникам охорони здоров’я, освіти, які мають високий ризик інфікування і не хворіли на вітряну віспу.

здоровим дорослим людям, щоб уникнути зараження;

здоровим дорослим людям, які контактували з хворим, рекомендовано проводити екстрену вакцинацію від вітряної віспи протягом 72 годин після потенційно небезпечного контакту.

Важливо: оскільки вакцинація від вітряної віспи не входить до календаря профілактичних щеплень, вона не є безкоштовною.