У ЦГЗ закликають батьків не водити дітей на "вітрянкові вечірки": чим вони небезпечні

"Вітрянкові вечірки" вигадали ще у середині минулого століття. Навколо дитини, яка занедужала на вітряну віспу, збирали здорових дітей, аби ті контактували з хворою.
Ними "заміняли" щеплення дітей, однак природне зараження є більше небезпечним для здоров'я малечі.
У Центрі громадського здоров'я розповіли, що нещодавно у соцмережах ширилось відео, де лікарка розповідала про звернення мами, дитина якої побувала на такій "вечірці".
У дитини були усі наявні симптоми хвороби, як свербіж, гарячка, висипання в роті та на статевих органах, роздратованість тощо.
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"Природний перебіг більшості дитячих інфекцій найчастіше непередбачуваний. Одна дитина може переносити вітряну віспу без ускладнень, інша ж потрапить в реанімацію. Пускати протікання інфекційного захворювання на самоплин та свідомо, без видимих причин відмовлятись від вакцинації – як мінімум безвідповідальність батьків", – зазначають у ЦГЗ.
Фахівці додають, що хибне уявлення сформувалось через те, що зазвичай вітряна віспа має легкий перебіг. Укладення трапляються лише у 1 з 50 дітей.
Однак, при природному перебігу:
- імунітет дитини бореться з тисячами вірусів, які при цьому вражають все нові й нові клітини;
- наслідки хвороби дають про себе знати через довгі роки, бо живий вірус залишається "спати" в нервових волокнах;
- навіть згодом, коли імунітет послаблюється, вірус стає знову активним, проявляючись у вигляді оперізуючого герпесу.
Натомість при введенні вакцини потрапляє лише та кількість ослаблених або інактивованих вірусних частинок, яка необхідна для вироблення специфічних антитіл. Тобто це не хвороба, а напрацювання специфічного імунітету.
В Україні наразі вакцинація проти вітряної віспи не є обов’язковою, а є рекомендована.
Щеплення показане таким групам:
- здоровим дітям, які досягли 12-місячного віку і не хворіли на вітряну віспу;
- дітям при вступі до дитячого дошкільного закладу та школи, які раніше не хворіли на вітряну віспу;
- працівникам охорони здоров’я, освіти, які мають високий ризик інфікування і не хворіли на вітряну віспу.
- здоровим дорослим людям, щоб уникнути зараження;
- здоровим дорослим людям, які контактували з хворим, рекомендовано проводити екстрену вакцинацію від вітряної віспи протягом 72 годин після потенційно небезпечного контакту.
Важливо: оскільки вакцинація від вітряної віспи не входить до календаря профілактичних щеплень, вона не є безкоштовною.
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