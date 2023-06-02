Вчені розробляють новий тест для виявлення раку на ранніх стадіях

Новий метод діагностики раку завдяки аналізу крові може допомогти пришвидшити лікування пацієнтів. Вчені у майбутньому сподіваються виявляти понад 50 видів онкозахворювань на ранніх стадіях.

Про це йдеться у новому дослідженні команди британських та американських вчених, пише BBC.

Результати випробувань рідкої біопсії Національною службою охорони здоров'я (NHS) у Великій Британії, свідчать про те, що аналіз крові під назвою Galleri може виявити рак у людей із симптомами.

Тест виявляє крихітні фрагменти пухлини в крові. Galleri шукає ознаки хімічних змін, що потрапляють із пухлини в кров, у ДНК.

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За словами експертів знадобляться додаткові дослідження, перш ніж тест можна буде запроваджувати в системах охорони здоров’я.

Наразі, як зауважили науковці з Оксфордського університету, пацієнт, який звернувся до лікаря щодо стрімкої втрати ваги, повинен пройти комплексне обстеження та здати низку аналізів для визначення причин його стану.

Тому, дослідники мають надію, що скоро за допомогою Galleri можна буде виключити найнебезпечнішу причину набагато швидше.

У дослідженні Symplify під керівництвом Оксфордського університету взяли участь 5 461 особа зі Сполученого Королівства. Результати вчені представили на щорічній зустрічі Американського товариства клінічної онкології у Чикаго.

"Раннє виявлення раку життєво важливо, і цей тест може допомогти нам зловити більше ракових захворювань на більш ранній стадії й допомогти врятувати тисячі життів", – сказав голова департаменту онкології NHS професор Пітер Джонсон у коментарі BBC.

Тест вірно виявив дві третини випадків раку серед учасників дослідження. У 85% цих позитивних випадків він також міг точно визначити його осередок в організмі. Згідно з результатами дослідження, тест був більш точним у пацієнтів літнього віку та пацієнтів із більш пізніми стадіями раку.

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Попри те, що наразі негативний результат тесту не є стовідсотковою гарантією відсутності в організмі раку, у 2,5% учасників випробувань із симптомами, чиї тести не виявили наявність раку, він був згодом виявлений за допомогою сканів та біопсії. Усунення цієї неточності розробники вважають пріоритетом у роботі над Galleri.

Дослідження проводяться групою американських учених з Інституту онкології Дана-Фарбер та Гарвардської медичної школи у співпраці з британцями з Інституту Френсіса Крику та Університетського коледжу Лондона.

Проєкт фінансує Grail, стартап із Кремнієвої долини, серед інвесторів якого є засновник Amazon Джефф Безос.





