Розтратив держмайно на 10 млн грн: у Києві судитимуть експрацівника Інституту раку

Поліціянти викрили колишнього співробітника Національного інституту раку (НІР) на розтраті державного майна та зловживанні службовим становищем.

Зловмисник взяв на зберігання медичну продукцію та комп’ютерну техніку, але під час перевірки правоохоронці виявили, що частина товарів відсутня, пишуть у Нацполіції.

У 2019 році директор лікарні та підозрюваний уклали договір про повну матеріальну відповідальність за майно підприємства. Згодом у правопорушника виникла думка розтратити довірене йому майно.

Загалом чоловік завдав лікарні майнову шкоду на 10 мільйонів 421 тисячі гривень.

За даними слідчих, правопорушник – 48-річний мешканець столиці.

Фото: Національний інститут раку / Facebook

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата чужого майна, яке було ввірено особі, вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

Як зазначили у Київській міській прокуратурі, аби відшкодувати завдану державі шкоду, суд наклав арешт на майно підозрюваного. Також з метою захисту інтересів держави до обвинуваченого пред’явлено цивільний позов.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та скеровано до суду обвинувальний акт для розгляду справи по суті.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.