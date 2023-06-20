Україна – серед 50 країн світу, здатних проводити пересадку легень – МОЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 червня 2023

Україна входить до переліку 50 країн світу, де лікарі, попри війну, проводять одну з найскладніших трансплантацій – легеневу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

У МОЗ зазначають, що Україна почала робити легеневі трансплантації нещодавно. У 2021-2023 роках медики проводили такі втручання спільно з польськими колегами.

Однак, у 2023 році українські лікарі вже зробили 3 успішні трансплантації легень самостійно.

 Фото: kalinovsky/Depositphotos

"Іноземних колег надзвичайно дивує, коли ми розповідаємо про те, що у нас відбуваються трансплантації під час війни. Оскільки пересадку органів виконують виключно в розвинених країнах, де злагоджено та якісно функціонує загальна медична система. Й, звісно, в цих державах немає масштабних збройних конфліктів", – зазначає директор директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василь Стрілка.

У МОЗ додали, що для проведення операції з трансплантації має стабільно працювати кожна ланка: від лабораторії до лікарні та логістики.

Першим пацієнтом в Україні, якому пересадили легені у вересні 2021 року, став львів'янин Віктор Бабій.

Уже на початку січня 2023 року трансплантологи Львівської лікарні Святого Пантелеймона провели першу самостійну операцію з пересадки легень. 

"Орган отримав 56-річний киянин – ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Йому діагностували тотальну бульозну емфізему – захворювання, у разі якого повітряні кисти заміщують здорову легеневу тканину. 

Стан чоловіка був важким. Він міг самостійно пройти не більше ніж 30 метрів та насилу дихав. Донором для киянина став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Після того, як лікарі діагностували смерть мозку, його рідні погодилися на забір органів", – розповіли у МОЗ.

У відомстві додали, що це втручання провели без допомоги закордонних колег. Команда працювала 16 годин поспіль – операція пройшла успішно.

У березні 2023 року операцію також вперше провели у клініці "Феофанія" на Київщині. 

Наразі на трансплантацію легень в Україні очікують понад 40 пацієнтів. Усі операції – безоплатні для пацієнтів та повністю покриваються за рахунок МОЗ. 

Нагадаємо, у травні 2023 року лікарі у Львові провели унікальну трансплантацію. Вони посмертно пересадили органи чотирьом пацієнтам.

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