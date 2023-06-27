В Україні 1 липня завершиться карантин через пандемію COVID-19

З 1 липня в Україні скасовують карантин та режим надзвичайної ситуації через пандемію COVID-19, який розпочався у березні 2020 року.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 27 червня.

Він додав, за період карантину влада відпрацювала механізми реагування, що допомагає під час повномасштабної війни.

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"Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами. Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки", – наголосив очільник уряду.

У МОЗ також подякували медичним працівникам, які боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки.

"Неймовірну роботу виконали лікарі. У найтемніші часи, коли світ ще не знав, наскільки небезпечний COVID-19, коли не було вакцини та змоги хоч якось убезпечитись від тяжких наслідків хвороби, медики, не вагаючись, прийняли цей виклик та продовжували працювати", – зазначили у відомстві.

Раніше ми писали, що з початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували понад 5,5 млн випадків захворювання на COVID-19.

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