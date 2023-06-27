В Україні 1 липня завершиться карантин через пандемію COVID-19

З 1 липня в Україні скасовують карантин та режим надзвичайної ситуації через пандемію COVID-19, який розпочався у березні 2020 року.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 27 червня.

Він додав, за період карантину влада відпрацювала механізми реагування, що допомагає під час повномасштабної війни.

"Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами. Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки", – наголосив очільник уряду.

У МОЗ також подякували медичним працівникам, які боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки.

"Неймовірну роботу виконали лікарі. У найтемніші часи, коли світ ще не знав, наскільки небезпечний COVID-19, коли не було вакцини та змоги хоч якось убезпечитись від тяжких наслідків хвороби, медики, не вагаючись, прийняли цей виклик та продовжували працювати", – зазначили у відомстві.

Раніше ми писали, що з початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували понад 5,5 млн випадків захворювання на COVID-19.