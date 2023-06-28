Смертельний сироп від кашлю: індійська фірма додавала у ліки промисловий інгредієнт

Індійський виробник Marion Biotech використовував токсичний промисловий інгредієнт пропіленгліколь для виготовлення дитячих сиропів від кашлю.

Про це повідомив Reuters з посиланням на два власних джерела.

Компанія-продавець Maya Chemtech India не мала ліцензії на продаж фармацевтичних речовин і "торгувала лише промисловими матеріалами".

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"Ми не знали, що Marion збиралася використовувати його для виготовлення сиропів від кашлю. Нам не повідомляють, де використовується наш матеріал", – зазначила особа, яка не хоче розкривати своє ім'я до завершення розслідування.

Два джерела сказали, що сироп був виготовлений з промислового пропіленгліколю, який зазвичай використовують в рідких мийних засобах, антифризах, фарбах і покриттях, а також для підвищення ефективності пестицидів.

Згідно з індійськими правилами щодо ліків і косметики, виробники несуть відповідальність за безпечність інгредієнтів, які вони використовують.

Минулого року в Узбекистані провели аналіз цих ліків проти кашлю та знайшли неприпустиму кількість токсинів діетиленгліколю та етиленгліколю. Ці речовини не призначені для споживання.

Смертельні випадки спричинили міжнародне розслідування ланцюжка постачань фармацевтичних препаратів.

Вперше зв'язок між смертями дітей і ліками виявили в жовтні 2022 року. Через них загинуло близько 300 дітей по всьому світу.

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Тоді Всесвітня організація охорони здоров'я розіслала попередження про те, що чотири сиропи від кашлю, вироблені індійською компанією Maiden Pharmaceuticals Ltd, містили токсин. Ще тоді йшлось про діетиленгліколь або етиленгліколь.