У сиропах від кашлю, після яких померли діти у Гамбії, знайшли небезпечні токсини

Науковці США дійшли висновку, що смерть 66 дітей у Гамбії могла бути спричинена токсинами в сиропі від кашлю.

Вживання яких може призвести до ниркової недостатності та смерті, повідомляє Reuters.

Ліки від кашлю, після яких помирали діти, поєднують такі складові, як парацетамол (відомий у США як ацетамінофен) для зниження температури, з сиропом, виготовленим з гліцерину або пропіленгліколю, який є безпечним, солодким і легким для ковтання.

Виробники мають очищати ліки від токсинів, утім, у цих сиропах знайшли спирт етиленгліколь (EG) і етер діетиленгліколь (DEG).

Як повідомив директор з регуляторних питань Американської Фармакопеї (USP) Чайтанья Кумар Кодурі (некомерційної організації, яка допомагає встановлювати стандарти виробництва ліків), обидві речовини можуть бути побічним продуктом виробництва пропіленгліколю, який використовують в сиропі.

З його слів, речовини мають схожі властивості. Але якщо пропіленгліколь нетоксичний, то EG та DEG надзвичайно шкідливі. Потрапляючи в організм, вони призводять до ниркової недостатності. Зі слів патологоанатомів, якщо не почати лікувати людину, яка їх вживає, то може наступити швидка смерть.

Директор з регуляторних питань USP наголосив, що через людський фактор могло бути переплутане дозування цих речовин в сиропі від кашлю.

Нагадаємо, зв'язок між смертями дітей і ліками вперше виявили в жовтні 2022 року, коли Всесвітня організація охорони здоров'я розіслала попередження про те, що чотири сиропи від кашлю, вироблені індійською компанією Maiden Pharmaceuticals Ltd, містили відомий токсин – діетиленгліколь або етиленгліколь.