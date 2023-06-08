Цивільні, які постраждали від війни, мають право на встановлення двох причин інвалідності – МОЗ

Цивільні особи, які отримали поранення під час повномасштабного вторгнення, мають право на встановлення двох причин інвалідності і вибирають одну із них.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Зокрема, йдеться про людей, які постраждали від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння.

Отримавши інвалідність, людина має право на встановлення двох причин та вибирає одну із них:

"Особа з інвалідністю внаслідок війни"

Встановлюється на підставі висновку міжвідомчої комісії, яка працює при Мінветеранів.

"Постраждалий внаслідок дії вибухонебезпечних предметів"

Встановлюється МСЕК на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження. Тобто має бути зареєстрований факт одержання поранення чи іншої шкоди від вибухонебезпечних предметів. Їхній перелік визначено статтею 1 Закону України "Про протимінну діяльність в Україні".

Також законом передбачено, що постраждалим надається медична, психологічна, професійна та соціальна допомога, щоб зменшити наслідки ушкоджень, спричинених вибухонебезпечними предметами.

Також постраждалі можуть отримати одноразову компенсацію відповідно до заподіяної шкоди та суму на оздоровлення.

Нагадаємо, в МОЗ анонсували реформу МСЕК, яка має спростити механізм отримання інвалідності.

Крім того, уряд затвердив зміни, завдяки яким українські військові з пораненнями можуть легше отримати направлення за кордон.