Доставили серце небом: в Україні вперше за час війни провели аеромедичну евакуацію. ФОТО

В Україні заради порятунку 15-річного хлопчика з Миколаївської області у небо підняли гелікоптер. Гвинтокрил доставив донорське серце з Вінниці до Інституту серця у Києві.

Аеромедичну евакуацію органа здійснили вперше за час повномасштабної війни в Україні, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Пацієнта звати Максим. Він з Врадіївки, що у Миколаївській області.

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"У лютому хлопець переніс COVID і в нього почалися проблеми із серцем. Медики діагностували дилатаційну кардіоміопатію (захворювання міокарда та проблеми зі шлуночками). Хвороба – невиліковна. Єдиний вихід – трансплантація", – наголосили у відомстві.

15-річний Максим. Фото: МОЗ

У реанімації підліток пробув місяць. Життя хлопцеві врятували родичі померлої 40-річної жінки, які дали згоду на вилучення органів. У неї діагностували смерть мозку через розрив аневризми..

"Це рішення її сім’ї дало змогу врятувати життя чотирьом людям. Серед них і Максим", – пишуть у МОЗ.

Аеромедична евакуація. Фото: МОЗ

За допомогою сучасних технологій медики визначили сумісність хлопчика з донором. Утім, вилучене серце може "жити" лише кілька годин, а його треба було ще перевезти, підготувати до операції та пересадити пацієнту.

Через воєнний стан в Україні лікарі проводять лише виїзні трансплантації, та стан хлопчика не давав можливості його транспортувати, тож медики вирішили залучити аеромедичну евакуацію.

Пересадка донорських органів. Фото: МОЗ

У небо підняли спеціалізований гелікоптер, і за годину донорський орган доправили з Вінниці до Інституту серця у Києві.

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Поки Максиму пересаджували серце, ще у двох лікарнях проводили трансплантації інших органів трьом пацієнтам:

нирки 16-річному підлітку з Полтавщини;

печінки 46-річній киянці;

другої нирки 22-річному чоловіку.

Максим з родичкою. Фото: МОЗ

"Всі трансплантації пройшли вдало. Стан пацієнтів наразі стабільний", – повідомили у МОЗ.

Нагадаємо, у Львові вперше в Україні успішно трансплантували відразу 2 органи: підшлункову залозу та нирку.