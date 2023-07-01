Вперше у світі: в Австралії легалізували психоделічні препарати для лікування психічних розладів

Австралія першою у світі легалізувала психоделічні препарати для лікування гострих психічних розладів.

Йдеться про MDMA (екстазі) та псилоцибін, повідомляє Bloomberg.

З 1 липня психіатри Австралії зможуть використовувати екстезі для лікування посттравматичних стресових розладів. Псилоцибіном лікуватимуть депресію.

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Хоч обидва препарати в країні заборонені, їх дозволять використовувати в медичних цілях.

Це зробили через відсутність альтернативи ефективних варіантів лікування психічних розладів. Причиною також послугувало те, що, за попередніми даними, ці препарати можуть бути унікальними для застосування в медичних цілях, повідомила Адміністрація терапевтичних товарів (TGA).

Препарати можна буде отримати лише за призначенням психіатрів.

При цьому вартість може стати перешкодою для багатьох пацієнтів з ПТСР та депресією. Повний курс лікування може коштувати приблизно 16, 5 тис. доларів США.

Зазначається, що дослідження використання психоделічних речовин для лікування психічних захворювань ще тільки починаються. Довгострокові переваги та ризики їхнього використання наразі невідомі, тому прогнозів, як довго триватимуть початкові покращення у пацієнтів, немає.

"Це кардинальний крок у психіатрії, оскільки це одна з найбільших еволюцій за останні 70 років. Психоделіки забезпечують глибоку зміну настрою", – заявив співробітник дослідницької та освітньої групи психічного здоров’я та запобігання самогубствам в Університеті Південної Австралії Майк Маскер.

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Хоча TGA заявила, що терапевтична цінність хімічних речовин не встановлена, обмеження, які вони встановили щодо їхнього застосування, а також відомі переваги та ризики роблять схвалення доцільним, йдеться у повідомленні. За межами вузької медичної сфери як МДМА, так і псилоцибін залишаються незаконними в Австралії.

Нагадаємо, австралійські вчені довели, що фізична активність може допомогти у подоланні легкої та помірної депресії.