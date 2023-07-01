Вперше у світі: в Австралії легалізували психоделічні препарати для лікування психічних розладів

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
6467
1 липня 2023

Австралія першою у світі  легалізувала психоделічні препарати для лікування  гострих психічних розладів.

Йдеться про MDMA (екстазі) та псилоцибін, повідомляє Bloomberg.

З 1 липня психіатри Австралії зможуть використовувати екстезі для лікування посттравматичних стресових розладів. Псилоцибіном лікуватимуть депресію. 

Хоч обидва препарати в країні заборонені, їх дозволять використовувати в медичних цілях.

 Фото: portokalis/Depositphotos

Це зробили через відсутність альтернативи ефективних варіантів лікування психічних розладів. Причиною також послугувало те, що, за попередніми даними, ці препарати можуть бути унікальними для застосування в медичних цілях, повідомила Адміністрація терапевтичних товарів (TGA).

Препарати можна буде отримати лише за призначенням психіатрів.

При цьому вартість може стати перешкодою для багатьох пацієнтів з ПТСР та депресією. Повний курс лікування може коштувати приблизно 16, 5 тис. доларів США.

Зазначається, що дослідження використання психоделічних речовин для лікування психічних захворювань ще тільки починаються. Довгострокові переваги та ризики їхнього використання наразі  невідомі, тому прогнозів, як довго триватимуть початкові покращення у пацієнтів, немає.

"Це кардинальний крок у психіатрії, оскільки це одна з найбільших еволюцій за останні 70 років. Психоделіки забезпечують глибоку зміну настрою", – заявив співробітник дослідницької та освітньої групи психічного здоров’я та запобігання самогубствам в Університеті Південної Австралії Майк Маскер.

Хоча TGA заявила, що терапевтична цінність хімічних речовин не встановлена, обмеження, які вони встановили щодо їхнього застосування, а також відомі переваги та ризики роблять схвалення доцільним, йдеться у повідомленні. За межами вузької медичної сфери як МДМА, так і псилоцибін залишаються незаконними в Австралії.

Нагадаємо, австралійські вчені довели, що фізична активність може допомогти у подоланні легкої та помірної депресії.

Читайте також: Війна вбила морально? Дізнайтесь, чи немає у вас симптомів ПТСР


Реклама:


 998
Суспільство

Про заснування приватного реабілітаційного центру "Модричі": "Це — не бізнес-проект, це була емоція!"

PROMOTED
 12966
Суспільство

Купатися чи не купатися. Які традиції, прикмети та забобони були на свято Купала

Анастасія Коропецька
 2602
Суспільство

Дисципліна, зниження агресії та спілкування: як спорт допомагає ветеранам жити після фронту

Наталія Найдюк

Головне на сайті


Суспільство

Про заснування приватного реабілітаційного центру "Модричі": "Це — не бізнес-проект, це була емоція!"

PROMOTED
У шлунку мертвого кашалота знайшли "блювоту" вартістю 544 тисяч доларів
10-річна Варвара та 6-річний Ренат після російського полону вперше зустрілися з мамою. ВІДЕО
Червень 2023 року став найспекотнішим місяцем за історію спостережень – вчені
Призер Берлінале на захисті України: в серії "Культура vs війна" вийшов фільм про кінооператора Сергія Михальчука
Заради розваги: на Вінниччині двоє школярів підпалили кабінет директора
Суспільство

Купатися чи не купатися. Які традиції, прикмети та забобони були на свято Купала

Анастасія Коропецька
Суспільство

Дисципліна, зниження агресії та спілкування: як спорт допомагає ветеранам жити після фронту

Наталія Найдюк