Кузін розповів, чи розглядатимуть в Україні питання обігу канабісу у рекреаційних цілях

Рано чи пізно в Україні розглядатимуть питання дозволу рекреаційного канабісу.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю телеканалу "Ми – Україна".

Ігор Кузін стверджує, що під впливом алкоголю здійснюється набагато більше злочинів, ніж під впливом марихуани. До того, за словами головного санітарного лікаря, у тих штатах США, де канабіс легалізований, зростання злочинності чи випадків передозувань не зафіксовано.

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"Рано чи пізно ми будемо розгладити питання легалізації канабісу. Це залежить від свідомості людей і ефективності роботи контролюючих органів, щоб не допускати на ринок велику кількість нарковмісних продуктів", – каже Ігор Кузін.

Фото: bukhta79 Depositphotos

Головний санітарний лікар також розповів, якою має бути система контролю за обігом медичних конопель, у разі остаточного ухвалення відповідного закону.

"Ми свідомі того, що препарати з медичних конопель – це наркотичний засіб. І для них будуть діяти такі самі норми, як і для інших наркотичних препаратів", – говорить заступник міністра охорони здоров’я.

Ігор Кузін наголосив, що заклад, який відпускає такі препарати, має отримати додаткову ліцензію від МОЗ, умовою видачі якої є перевірка органами внутрішніх справ.

Також на препарати з медичним канабісом має бути оформлений електронний рецепт, який дозволяє прослідкувати, який лікар, при яких станах і які дози призначив.

Ігор Кузін назвав три поширені міфи про медичний канабіс і ухвалення законопроєкту про його легалізацію.

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Перший міф, що ухвалений у першому читанні законопроєкт дозволяє обіг рекреаційного канабісу.

"Це не так. Цим законом регулюється застосування канабісу у медицині і розмежування з агросектором. Про його самозастосування у рекреаційних цілях не йдеться", – каже Кузін.

Другий міф полягає в тому, що закон призведе до наркотизації населення, зокрема пацієнтів, яким його можуть призначити.

Однак, за словами Кузіна, психоактивні речовини застосовують у медицині декілька століть. Зокрема, під час операцій, при лікуванні психічних захворювань і наданні спеціальної психологічної допомоги тощо.

Третій міф – це те, що в європейських країнах питання медичного канабісу не врегульоване на законодавчому рівні.

"Насправді – це загальноєвропейська практика, і Україна у цьому випадку не застосовує ніяких законодавчих інновацій", – каже Ігор Кузін.

Нагадаємо, 13 липня 2023 року ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.