В американському штаті Міннесота дозволили вирощувати та зберігати марихуану

В американському штаті Міннесота губернатор підписав законопроєкт про легалізацію рекреаційної марихуани для людей старше 21 року.

Міннесота стала 23-м штатом США, де дозволили використовувати речовину дорослим, повідомляє Associated Press.

Губернатор Міннесоти – демократ Тім Уолз підписав законопроєкт в оточенні десятків людей у зеленому одязі, які підтримували легалізацію.

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Згідно з новим законом, з 1 серпня 2023 року можна буде зберігати, використовувати та вирощувати коноплі в домашніх умовах. Зберігання коноплі буде обмежено до 0,9 кілограма вдома, при собі у громадських місцях дозволять мати 56 грамів.

Фото: JANIFEST Depositphotos

У цукерках та інших харчових продуктах дозволять 800 міліграмів ТГК (головний психоактивний компонент канабісу) та 8 грамів концентрату канабісу. Роздрібні продажі в аптеках, ймовірно, будуть щонайменше через рік.

Жителі Міннесоти, які були засуджені за вирощування та зберігання, отримають амністію. Ті, хто вирощували та зберігали марихуану у більших кількостях, ніж дозволяє цей закон, можуть подати заявку на пом’якшення покарання.

Однак Бюро розшуку злочинців підрахувало, що розгляд усіх справ триватиме до серпня наступного року.

Прихильники закону стверджують, що це покращить охорону здоров’я та безпеку населення та посилить соціальну справедливість, тоді як противники стверджують, що здоров’я та безпека людей погіршаться. Прихильниками закону є переважно демократи, а противниками – республіканці.

Після того, як до влади у Міннесоті прийшли демократи, вони ухвалили довгий список законодавчих пріоритетів, зокрема легалізацію марихуани.

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Минулого року законодавча влада ухвалила законопроєкт про легалізацію ТГК у їстівній або питній формі, якщо він отриманий із коноплі. Таким чином у продажі з’явилися жувальні цукерки та напої з марихуаною.

Нагадаємо, в Україні парламентарі все ще не ухвалили закон про легалізацію медичного канабісу.