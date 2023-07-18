У США схвалили перший безрецептурний протизаплідний препарат

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило першу протизаплідну таблетку Opill, яку можна буде придбати без рецепта лікаря.

Очікується, що пігулки з’являться у магазинах та онлайн-магазинах США вже на початку 2024 року, повідомляє The New York Times.

Пігулки Opill містять лише один гормон – прогестин.

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В управлінні зазначають, що медикаменти стануть найефективнішим серед безрецептурних методом контрацепції. Зазначається, що таблетки будуть дієвіші, зокрема, за презервативи.

Фото: belchonock /Depositphotos

"Схвалення ліків означає те, що безрецептурний щоденний оральний контрацептив стане доступним варіантом для мільйонів людей у ​​Сполучених Штатах.

Щоденна оральна контрацепція є безпечною та, як очікується, буде більш ефективною, ніж наявні зараз безрецептурні методи контрацепції для запобігання небажаній вагітності", – зазначила директорка Центру оцінки та дослідження ліків FDA Патріція Каваццоні.

Зазначається, що під час дослідження препарату, в якому взяли участь 995 жінок, завагітніли лише шестеро.

Компанія-виробник заявила, що Opill найімовірніше з'явиться на ринку США на початку 2024 року. Вартість препарату в компанії не повідомили.

Нагадаємо, препарат "Постинор" для екстреної контрацепції, в Україні не виключать зі списку рецептурних ліків.

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