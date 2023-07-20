Серце зупинялось кілька разів: медики про порятунок 14-річного львів’янина з кульовим пораненням

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 липня 2023

Медики лікарні Святого Миколая розповіли, як вдалось врятували підлітка, що отримав кульове поранення 31 травня.

Вони зазначають, що наразі життю хлопця нічого не загрожує, повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

Утім, серце 14-річного львів’янина Дмитра зупинялось кілька разів дорогою до лікарні. Медики провели масштабну операцію з його порятунку: зупинили кровотечу, видалили частину розірваної легені та осколки з решти органу.

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Хлопець провів в реанімації 3 тижні, після чого його перевели у відділення хірургії.

 Дмитро працює з фізичним терапевтом. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Загалом підліток переніс 4 операції, під час яких медики видалили з рани мертві тканини та дрібні осколки кулі.

"Нині Дмитро проходить реабілітацію. З нашими фізичними терапевтами відновлює праву руку, яка після поранення майже не функціонувала. До підлітка повертаються сили, а рана в грудній клітці швидко загоюється", – розповіли у лікарні.

Лікарі додають, що хлопчина мріє повернутися до спорту. 

 Дмитро з командою лікарів

Нагадаємо, інцидент трапився в одному з районів Львова ввечері після останнього дзвоника. На момент пострілу вдома не було дорослих, але, на щастя, інші підлітки не розгубились та викликали швидку. 

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