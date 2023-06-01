У Львові підліток отримав поранення з рушниці у груди: лікарі розповіли про його стан

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 червня 2023

14-річний підліток у Львові отримав вогнепальне поранення з помпової рушниці. Наразі його стан важкий, однак стабільний.

Деталі інциденту повідомили у Національній поліції.

Підліток прийшов в гості до однокласника ввечері 31 травня. Коли хлопці розглядали батькову помпову рушницю, пролунав постріл.

Як розповіли "Українській правді. Життя" у поліції, дорослих в цей момент вдома не було. 14-річний хлопець отримав поранення в грудну клітину. 

 Фото: Нацполіція

Попередньо, у квартирі знаходилось троє хлопців-підлітків. Тому після пострілу ще один хлопець не розгубився та миттєво викликав швидку. Медики, які прибули за адресою, звернулись у поліцію. 

Зброю вилучили правоохоронці, наразі її досліджують та встановлюють деталі інциденту.

Підлітка з вогнепальним пораненням госпіталізували та прооперували у львівській дитячій лікарні Святого Миколая.

 Фото: belchonock/Depositphotos

Хірург лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова Галина Курило зазначає, що саме завдяки вчасному виклику швидкої пацієнта вдалось врятувати.

"Пацієнт потрапив до лікарні у вкрай важкому стані, з нестабільною гемодинамікою. Його доставили одразу в реанімацію. Медики спершу зупинили масивну кровотечу та видалили сторонні предмети (дріб) з легень", – пояснила вона у коментарі для "УП.Життя".

У хлопця ушкоджена права половина грудної клітки, легеня, судини. 31 травня команда хірургів зашила травмовану легеню та видалила два ребра. Зараз дитина знаходиться в медикаментозному сні на штучній вентиляції легень.

"Фактично з пацієнтом знаходились дві бригади реаніматологів та бригада хірургів. Вони стежили за станом здоров'я підлітка до самого ранку. Це був критично важкий пацієнт, але він вижив завдяки злагодженій роботі команди", – додала хірургиня.

Наразі стан підлітка важкий, але стабільний. Медики кажуть, що життю школяра нічого не загрожує.

Нагадаємо, у січні 2023 року Львові медики врятували життя 13-річному Стасу. Підліток постраждав під час обстрілу села Грушувахи на Харківщині наприкінці червня. 

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