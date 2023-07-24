Як записатися на безоплатний прийом до психолога? Пояснює НСЗУ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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24 липня 2023

Українці можуть отримати безкоштовну психологічно допомогу. 

Пакет відповідних послуг "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги" діє в 3 453 лікарнях по всій країні, повідомляють в Національній службі здоров'я України. 

Безоплатну психологічну допомогу можна отримати в найближчій зручній для вас лікарні. Обрати медзаклад можна на онлайн-мапі

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На сайті є адреси закладів, а також – контактні телефони, через які можна записатися на прийом.  

Знайти лікарню також можна за номером НСЗУ 16-77. 

В службі наголошують, що для звернення направлення сімейного лікаря не обов’язкове.  

Раніше ми повідомляли, яку безкоштовну психологічну допомогу надають сімейні лікарі. 

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