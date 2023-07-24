В Україні створили вебдодаток, де військові можуть отримати консультацію щодо дерматологічних захворювань

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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24 липня 2023

В Україні запустили вебдодаток "Derm Guard", за допомогою якого військові можуть отримати консультації медиків щодо дерматологічних захворювань.

Вебдодаток запустила дерматовенерологічна гвардія України, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Через умови, в яких перебувають герої на передовій, високе психологічне навантаження та проблеми, пов’язані з постійним носінням берців, кількість воїнів із так званою "траншейною стопою", псоріазом, вітиліго та алергією невпинно збільшується", – кажуть у відомстві.

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У додатку військові та їхні родини можуть отримати безоплатну лікарську допомогу. Для цього необхідно заповнити форму на сайті та додати до неї кілька фотографій ураженої ділянки.

 Фото: alexraths/Depositphotos

Протягом 12-24 годин лікарі підготують розгорнуту відповідь із діагнозом та схемою лікування.

"Ті пацієнти, які потребують медикаментозної допомоги, мають можливість безоплатно отримати всі необхідні ліки від "Derm Guard", – кажуть у МОЗ.

Наразі представники "Derm Guard" закінчують комплектування так званого подологічного кіту – набору лікарських препаратів для лікування та профілактики захворювань ніг.

Нагадаємо, раніше ми писали про причини, симптоми, види та лікування псоріазу. 

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