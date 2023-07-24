У київському "Охматдиті" розповіли, як видалили пухлину з мозку дівчини, коли та перебувала у свідомості

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" провели операцію на головному мозку 16-річній дівчині.
Під час втручання вона була у свідомості, повідомляють в НДСЛ "Охматдит".
Цьогоріч 16-річна Даша закінчила школу й планувала вступати на юридичний факультет.
Утім, на заваді стала неочікувана хвороба – кілька місяців тому у Даші почалися головні болі, запаморочення та порушення мовлення. Лікарі діагностували у мозку дівчини велику пухлину.
|Фото: НДСЛ "Охматдит"
"Пухлина була розміщена між мовними центрами розуміння мови та мовленням. Видалити її, не зачепивши центри та провідні шляхи, можна було тільки якщо Даша буде у свідомості під час операції, ба більше – буде розмовляти та залучати мовні центри, аби нейрохірурги могли зберегти мовлення дівчинці", – розповідають в лікарні.
За словами анестезіологів, Даші ввели так звану "awake анестезію", завдяки якій на початку операції дівчина була під загальним наркозом, а коли нейрохірурги проводили основний етап – у свідомості.
"Awake анестезія" містить в собі усі можливі методи регіонарної та місцевої анестезії з обовʼязковим використанням препаратів ультракороткої дії, що робить наркоз більш керованим.
|Фото: НДСЛ "Охматдит"
Все це дає можливість у необхідний час розбудити пацієнта й отримати від нього необхідній зворотній зв'язок", – пояснює анестезіолог лікарні Станіслав Школьний.
У закладі додають, що під час операції лікарі поєднали чимало сучасних методик, завдяки яким вдалося успішно видалити новоутворення.
Під час основного етапу, коли Даша була у свідомості, вона описувала картинки, що бачила перед собою.
|Фото: НДСЛ "Охматдит"
Через 2 години після закінчення операції Даша самостійно стала на ноги, змогла самостійно пити та їсти. Також дівчина перестала шепелявити, зникли проблеми з мовленням.
На наступний день Дашу перевели до звичайної палати.
"Це друга в Україні подібна операції, яку провели дитині", – додають в "Охматдиті".
Раніше ми повідомляли, що вперше в історії української медицини львівські лікарі провели дитині операцію на мозку з пробудженням.
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