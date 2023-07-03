У Львові хірурги відновили обличчя захисника за допомогою титанових протезів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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3 липня 2023

Роман Єрмоленко в жовтні попав під артобстріл на Луганщині, внаслідок чого втратив ногу і половину обличчя.

Він переніс уже 69 операцій. Останньою серед них була реконструктивна операція на обличчі, повідомили в Першому медичному об'єднанні.

44-річний військовий служив у 92-й окремій механізованій бригаді. У жовтні поблизу Стельмахівки ворог поцілив  у їхню бронемашину. З 12 українських бійців тоді вижило лише троє. 

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Удар прийшовся на праву сторону тіла військового: йому пошматувало праву ногу, відірвало кілька пальців на правій руці, а замість обличчя утворилася вм'ятина, адже відсутня кісткова основа.

 Фото: реабілітаційний центр "Незламні"

У критичному стані Романа доправили до Харкова, а потім до Києва. Впродовж двох місяців лікарі боролись за його життя в реанімації. Поранену кінцівку довелось ампутувати.

Загалом боєць переніс 68 операцій та 60 переливань крові.

"Найстрашніше, це коли ти усвідомлюєш свій стан і свою безпорадність. Я не хотів, не уявляв своє життя таким", – згадує Роман. 

Після стабілізації його передали до Мукачева на реабілітацію, а згодом доставили у Львів для протезування кінцівки та реконструктивної операції на обличчі.

Через те, що у Романа була відсутня кісткова основа правої частини обличчя, він не міг їсти та розмовляти. 

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У Львові лікарі реабілітаційного центру "Незламні" встановили захиснику індивідуальний багатокомпонентний титановий протез верхньої та нижньої щелепи, скронево-нижнього щелепного суглоба та дна орбіти.

"Технічно це дуже складна операція. Далі – був період очікування: приживеться шкіра на протезі чи ні. Якщо ні, протез довелося б зняти. Тоді пошкоджена частина лиця Романа так і залишилася б деформованою", – розповідає щелепно-лицевий хірург Олег Ковтуняк.

 Роман після операцій повертається до життя

Шкіра на протезі успішно прижилася, післяопераційний період проходить без ускладнень. Роман вже може їсти та розмовляти. А завдяки протезу кінцівки – вчиться заново ходити.

"Мені дітей ще на ноги ставити. Я маю жити так, щоб їм допомагати, а не щоб вони мене доглядали", – каже військовий. 

Він докладає багато зусиль, аби відновити свої побутові навички і якнайшвидше повернутися додому – до сина та доньки.

Однак чимало українських ветеранів доводять, що ампутація - не вирок. Наприклад, Роман Кашпур пробіг марафонську дистанцію на протезі.

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