У Львові хірурги відновили обличчя захисника за допомогою титанових протезів

Роман Єрмоленко в жовтні попав під артобстріл на Луганщині, внаслідок чого втратив ногу і половину обличчя.
Він переніс уже 69 операцій. Останньою серед них була реконструктивна операція на обличчі, повідомили в Першому медичному об'єднанні.
44-річний військовий служив у 92-й окремій механізованій бригаді. У жовтні поблизу Стельмахівки ворог поцілив у їхню бронемашину. З 12 українських бійців тоді вижило лише троє.
Удар прийшовся на праву сторону тіла військового: йому пошматувало праву ногу, відірвало кілька пальців на правій руці, а замість обличчя утворилася вм'ятина, адже відсутня кісткова основа.
|Фото: реабілітаційний центр "Незламні"
У критичному стані Романа доправили до Харкова, а потім до Києва. Впродовж двох місяців лікарі боролись за його життя в реанімації. Поранену кінцівку довелось ампутувати.
Загалом боєць переніс 68 операцій та 60 переливань крові.
"Найстрашніше, це коли ти усвідомлюєш свій стан і свою безпорадність. Я не хотів, не уявляв своє життя таким", – згадує Роман.
Після стабілізації його передали до Мукачева на реабілітацію, а згодом доставили у Львів для протезування кінцівки та реконструктивної операції на обличчі.
Через те, що у Романа була відсутня кісткова основа правої частини обличчя, він не міг їсти та розмовляти.
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У Львові лікарі реабілітаційного центру "Незламні" встановили захиснику індивідуальний багатокомпонентний титановий протез верхньої та нижньої щелепи, скронево-нижнього щелепного суглоба та дна орбіти.
"Технічно це дуже складна операція. Далі – був період очікування: приживеться шкіра на протезі чи ні. Якщо ні, протез довелося б зняти. Тоді пошкоджена частина лиця Романа так і залишилася б деформованою", – розповідає щелепно-лицевий хірург Олег Ковтуняк.
|Роман після операцій повертається до життя
Шкіра на протезі успішно прижилася, післяопераційний період проходить без ускладнень. Роман вже може їсти та розмовляти. А завдяки протезу кінцівки – вчиться заново ходити.
"Мені дітей ще на ноги ставити. Я маю жити так, щоб їм допомагати, а не щоб вони мене доглядали", – каже військовий.
Він докладає багато зусиль, аби відновити свої побутові навички і якнайшвидше повернутися додому – до сина та доньки.
Однак чимало українських ветеранів доводять, що ампутація - не вирок. Наприклад, Роман Кашпур пробіг марафонську дистанцію на протезі.
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