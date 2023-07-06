Уряд спростив алгоритм передачі на фронт донорської крові – МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 липня 2023

Кабінет міністрів затвердив алгоритм Міністерства охорони здоров’я щодо забезпечення медиків на фронті донорською кров’ю. 

Відповідно до документа, сили оборони надсилатимуть запити на необхідні об’єми крові від бойових підрозділів, повідомляє МОЗ. 

Передбачається, що від бойових підрозділів надходитимуть заявки на потреби певної групи крові та її компонентів.

Процес передачі донорської крові та її компонентів силам безпеки та оборони буде відбуватися за допомогою координаторів: 

  • заклад, де зберігається кров, комплектує необхідний обсяг донорської крові та її компонентів й повідомляє регіональних координаторів про дату та місце їхнього отримання;
  • регіональний координатор отримує кров та розвозить її відповідно до заявок, поданих медичними підрозділами.
Фото: ginasanders/Depositphotos

Відповідно до алгоритму, кожен медичний підрозділ має визначити особу, відповідальну за замовлення донорської крові та її компонентів. Військові медики зможуть самостійно вирішувати, як їм зручніше замовити кров – від бригади або від окремих медичних підрозділів. 

"Понад 60 % превентивних смертей на полі бою пов’язані з крововтратою. Вчасне переливання цільної крові або її компонентів може суттєво зменшити цей відсоток, оскільки дозволить виграти час на доставлення пораненого до найближчого госпіталю", зазначають в МОЗ. 

Також документом визначено алгоритм дій медичних підрозділів у критичних ситуаціях, зокрема під час масового надходження поранених. 

У такому випадку медичні підрозділи максимально швидко можуть забрати необхідну кількість донорської крові та її компонентів в допоміжному тимчасовому банку крові, про місце розташування якого буде відомо виключно їм.

"Документ детально визначає та регламентує логістичні ланцюжки отримання донорської крові та її компонентів медичними підрозділами. Без зайвої бюрократії та неоптимально організованих процедур", – зазначають у міністерстві.

Раніше ми розповідали про інструкцію від МОЗ щодо того, як і хто може стати донором крові.

Читайте також: В офісі "Української правди" відбувся День Донора. Як це було? 


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