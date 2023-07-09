Компанія Google тестує чат-бот, який відповідатиме на медичні запитання

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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9 липня 2023

Компанія Google тестує програму штучного інтелекту Med-PaLM 2, навчену експертно відповідати на медичні запитання.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Популярність ChatGPT, чат-бота, який працює на базі штучного інтелекту, ініціював перші експерименти у системі охорони здоров’я по всьому США з використання базової технології для догляду за пацієнтами.

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Google робить ставку на те, що його технологія медичного чат-бота під назвою Med-PaLM 2 буде кращою для ведення розмов на тему охорони здоров’я, ніж алгоритми звичайного чат-бота.

Компанія почала тестування системи з клієнтами лікарні Mayo Clinic.

 Фото: agsandrew/Depositphotos

Med-PaLM 2 можна використовувати для отримання відповідей на медичні запитання. Також його можна використовувати для виконання таких завдань, як-от узагальнення документів або організація пакетів даних про здоров’я.

Медичні лідери та фахівці з етики заявили, що хоча генеративний штучний інтелект може трансформувати медицину, пацієнтам потрібно повідомляти про будь-які нові способи використання даних про їхнє здоров’я, а нові інструменти потрібно оцінювати в міру їх впровадження.

Алгоритми штучного інтелекту вже використовуються в лікарнях, наприклад, для прогнозування захворювань серця за допомогою електрокардіограм пацієнтів. Інструменти генеративного штучного інтелекту також несуть певні ризики, оскільки їх можна використовувати для отримання авторитетних відповідей на медичні запитання, що впливають на пацієнтів у спосіб, який лікарі не схвалять.

Керівництво Google заявило, що клієнти, які тестують Med-PaLM 2, збережуть контроль над своїми даними у зашифрованих налаштуваннях, недоступних для технологічної компанії, і програма не поглинатиме жодних із цих даних.

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Google може дозволити компаніям охорони здоров’я створювати власні версії Med-PaLM 2, використовуючи записи пацієнтів та інші дані, але наразі це неможливо.

Речниця Google відмовилася сказати, коли програма стане доступною для клієнтів або широкої громадськості.

У квітні Google повідомила співробітникам, що модель штучного інтелекту, якій довіряють як медичному асистенту, може "бути надзвичайно цінною в країнах, де доступ до лікарів обмежений".

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я закликала до обережності при використанні штучного інтелекту у сфері охорони здоров’я.

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