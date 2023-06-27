У Португалії планують використати ChatGPT для відповідей на дзвінки до екстрених служб

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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27 червня 2023

Португалія планує протестувати нову систему штучного інтелекту на основі чат-бота ChatGPT, щоб перевірити, чи можна її використовувати для екстрених дзвінків у країні.

Про це повідомляє Insider.

Штучний інтелект буде першою точкою контакту для абонентів служби екстреної допомоги 112.

У поліції пояснили, що у періоди завантаженості абонентам доводиться чекати п’ять-шість хвилин, щоб отримати відповідь від екстрених служб. Зокрема, під час пожежі багато людей дзвонять на лінію, щоб повідомити про ту саму ситуацію, що може забрати багато часу у диспетчерів.

Система штучного інтелекту відповідатиме на дзвінки "природною мовою". У поліції запевняють, що люди навіть не здогадаються, що вони розмовляють з роботом.

 Фото: gsandrew/Depositphotos

ChatGPT "перевірятиме" дзвінки і у разі потреби буде переадресовувати їх на диспетчера.

Якщо тестування пройде добре, система буде готова до використання до 2025 року.

Нагадаємо, в Україні чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії Open AI запрацював у лютому 2023 року.

Пізніше Всесвітня організація охорони здоров’я закликала до обережності при використанні штучного інтелекту у сфері охорони здоров’я.

Також ми повідомляли про те, що ChatGPT помилково звинуватив професора права з Університету Джорджа Вашингтона у сексуальних домаганнях.

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