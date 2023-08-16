Ліки проти яких хвороб безоплатні для дітей – пояснюють у МОЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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16 серпня 2023

Батьки можуть безкоштовно отримати для дітей ліки проти багатьох хвороб, зокрема онкологічних та онкогематологічних захворювань.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я з посиланням на перелік безоплатних ліків.

У переліку є понад 15 груп хвороб:

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 Фото: VadimVasenin/Depositphotos
  • дитячий церебральний параліч (ДЦП);
  • дитячі розлади психіки та поведінки (аутизм, шизофренія, епілепсія тощо);
  • серцево-судинні захворювання;
  • орфанні захворювання (спінальна м'язова атрофія, хвороба Гоше тощо);
  • бульозний епідермоліз;
  • муковісцидоз;
  • вірусні гепатити В і С;
  • ідіопатична сімейна дистонія;
  • інфекційні захворювання з високим рівнем летальності;
  • розсіяний склероз;
  • первинні (вроджені) імунодефіцити;
  • ювенільний ревматоїдний артрит;
  • легенева артеріальна гіпертензія.

Щоб отримати безкоштовні ліки під час війни, варто звернутись до лікаря та пройти усі необхідні обстеження. За їхніми результатами фахівець призначить потрібний  препарат.

Нагадаємо, у 2022 році 13 лікарень в Україні отримали безкоштовні ліки для дітей зі спінальною м’язовою атрофією (СМА). Цей препарат є одним з найдорожчих ін’єкцій у світі – понад 100 тисяч доларів за флакон.

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