Ліки проти яких хвороб безоплатні для дітей – пояснюють у МОЗ

Батьки можуть безкоштовно отримати для дітей ліки проти багатьох хвороб, зокрема онкологічних та онкогематологічних захворювань.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я з посиланням на перелік безоплатних ліків.
У переліку є понад 15 груп хвороб:
- онкологія;
- нанізм;
- гемофілія типу А і В;
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- дитячий церебральний параліч (ДЦП);
- дитячі розлади психіки та поведінки (аутизм, шизофренія, епілепсія тощо);
- серцево-судинні захворювання;
- орфанні захворювання (спінальна м'язова атрофія, хвороба Гоше тощо);
- бульозний епідермоліз;
- муковісцидоз;
- вірусні гепатити В і С;
- ідіопатична сімейна дистонія;
- інфекційні захворювання з високим рівнем летальності;
- розсіяний склероз;
- первинні (вроджені) імунодефіцити;
- ювенільний ревматоїдний артрит;
- легенева артеріальна гіпертензія.
Щоб отримати безкоштовні ліки під час війни, варто звернутись до лікаря та пройти усі необхідні обстеження. За їхніми результатами фахівець призначить потрібний препарат.
Нагадаємо, у 2022 році 13 лікарень в Україні отримали безкоштовні ліки для дітей зі спінальною м’язовою атрофією (СМА). Цей препарат є одним з найдорожчих ін’єкцій у світі – понад 100 тисяч доларів за флакон.
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