Тест-смужки та знеболювальне: в України розширили перелік "Доступних ліків"

У Міністерстві охорони здоров'я оновили перелік лікарських засобів та медвиробів, які підлягають реімбурсації.

Серед них – тест-смужки для глюкометра та знеболювальне, повідомили у Національній службі здоров'я України

Відповідний наказ є на сайті МОЗ від 10 серпня 2023 року. Він набуває чинності з 31 серпня 2023 року.

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Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові зможуть отримати пацієнти з діагнозом діабет І типу.

"На час перехідного періоду тест-смужки відпускатимуться за паперовим рецептом. А з жовтня 2023 року – лише за електронним рецептом",– зазначають в НСЗУ.

Паліативні хворі можуть отримувати безкоштовно або з частковою доплатою знеболювальні лікарські засоби. Вони відпускатимуться виключно за електронним рецептом.

Знеболювальне зможуть отримати пацієнти з такими діагнозами:

онкологія в ІІІ-ІV стадії;

ВІЛ-інфекція/СНІД;

туберкульоз у пізній стадії;

вроджені вади розвитку;

серцево-судинні, неврологічні, атрофічно-дегенеративні та інші прогресуючі захворювання.

У програму реімбурсації додали Морфін (Morphine) у гранулах, розчині і таблетках.

Загалом оновлений реєстр включає 411 лікарських засобів, з них 72 – препарати інсуліну, 9 комбінованих лікарських засобів та 23 – медвироби (серед яких тест-смужки).

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