Тест-смужки та знеболювальне: в України розширили перелік "Доступних ліків"

У Міністерстві охорони здоров'я оновили перелік лікарських засобів та медвиробів, які підлягають реімбурсації.
Серед них – тест-смужки для глюкометра та знеболювальне, повідомили у Національній службі здоров'я України
Відповідний наказ є на сайті МОЗ від 10 серпня 2023 року. Він набуває чинності з 31 серпня 2023 року.
Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові зможуть отримати пацієнти з діагнозом діабет І типу.
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"На час перехідного періоду тест-смужки відпускатимуться за паперовим рецептом. А з жовтня 2023 року – лише за електронним рецептом",– зазначають в НСЗУ.
Паліативні хворі можуть отримувати безкоштовно або з частковою доплатою знеболювальні лікарські засоби. Вони відпускатимуться виключно за електронним рецептом.
Знеболювальне зможуть отримати пацієнти з такими діагнозами:
- онкологія в ІІІ-ІV стадії;
- ВІЛ-інфекція/СНІД;
- туберкульоз у пізній стадії;
- вроджені вади розвитку;
- серцево-судинні, неврологічні, атрофічно-дегенеративні та інші прогресуючі захворювання.
У програму реімбурсації додали Морфін (Morphine) у гранулах, розчині і таблетках.
Загалом оновлений реєстр включає 411 лікарських засобів, з них 72 – препарати інсуліну, 9 комбінованих лікарських засобів та 23 – медвироби (серед яких тест-смужки).
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