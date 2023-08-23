Вчені стверджують, що 10 хвилин МРТ можуть краще виявляти рак простати, ніж аналіз крові

Науковці припускають, що 10 хвилин магнітно-резонансної томографії можуть ефективніше виявляти рак простати, ніж сучасні аналізи крові на простатоспецифічний антиген (ПСА).

МРТ-скринінг на рак передміхурової залози може допомогти знизити смертність серед хворих. Ймовірно, хворобу вдасться виявляти навіть у тих випадках, коли аналіз на ПСА не ідентифікує загрозу.

Про це йдеться у дослідженні в журналі BMJ Oncology, повідомляє Sky News.

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Дослідження проводилось під керівництвом Університетського коледжу Лондона, Фонду лікарень Університетського коледжу Лондона NHS (UCLH) та Королівського коледжу Лондона.

Фото: VitalikRadko

У дослідженні взяли участь 303 чоловіки у віці від 50 до 75 років, яким запропонували пройти МРТ та аналіз на простатоспецифічний антиген.

Серед тих, хто мав середній показник ПСА, 16% пройшли МРТ, яка вказала на наявність раку простати.

Тобто, якби в лікарні цим чоловікам провели лише аналіз на ПСА, понад 30 з них не направили б на подальше обстеження.

"Наші результати дають перші ознаки того, що МРТ може стати більш надійним методом раннього виявлення потенційно серйозних видів раку", – сказала авторка дослідження, хірургиня UCLH Керолайн Мур.

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Вчені вважають, що результати дослідження свідчать про необхідність розглянути новий підхід до скринінгу раку передміхурової залози.

"МРТ – це революція в діагностиці раку передміхурової залози. МРТ-сканування революційно покращило спосіб діагностики раку простати, і дуже приємно бачити дослідження того, як ми можемо використовувати ці сканування ще більш ефективно", – сказав заступник директора з досліджень Prostate Cancer UK Саймон Грівесон.

Нагадаємо, рак простати – це один із найпоширеніших видів раку серед чоловіків, що розвивається у передміхуровій залозі.

Раніше у ЦГЗ спростували міфи щодо профілактики та лікування раку простати.