Безоплатним пологам бути? 20 питань про пологи після початку реформи

1 квітня 2020 року розпочався новий етап медичної реформи. З цього моменту Національна служба здоров’я України (НСЗУ) оплачує медичну допомогу в межах Програми медичних гарантій. Ви звертаєтеся за допомогою – НСЗУ сплачує за це медичному закладу.

Детальніше про те, як за новими правилами надається медична допомога при вагітності та пологах – у відповідях на 20 питань від пацієнтів.

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До пологів

Чи оплачує тепер держава спостереження за вагітністю?

Так, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) оплачує спостереження за вагітністю у всіх комунальних закладах, які мають жіночі консультації. Відтепер жінка може звернутися до будь-якої зручної для неї жіночої консультації для спостереження за вагітністю без направлення та без прив’язки до місця своєї офіційної реєстрації.

Також, жінка має можливість спостерігати вагітність у свого сімейного лікаря. Це стосується лише випадків неускладненої вагітності. Це теж оплачено НСЗУ. Ваш сімейний лікар підкаже, чи можна спостерігати в нього вашу вагітність.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) оплачує спостереження за вагітністю у всіх комунальних закладах, які мають жіночі консультації.

Необхідні під час вагітності консультації вузьких спеціалістів, аналізи та обстеження також оплачені НСЗУ. Щоби отримати їх, вам потрібно направлення від лікаря, який спостерігає вашу вагітність (сімейного лікаря або акушера-гінеколога).

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Якщо під час вагітності у вас є загрозу резус-конфлікту, вам мають надати необхідні ліки безкоштовно (антирезусний імуноглобулін). Уточніть у лікаря, який спостерігає вашу вагітність, як їх отримати. Ці ліки закуплені централізовано МОЗ України.

Для чого підписувати "обмінну карту"?

За новими правилами не потрібно підписувати "обмінну карту". Адже відтепер нема прив’язки до вашого місця реєстрації чи проживання, і ви можете народжувати в будь-якому комунальному закладі, що надає допомогу при пологах. НСЗУ оплатить за ваші пологи в будь-якому комунальному закладі, не вимагаючи підписаної "обмінної карти".

Раніше "обмінну карту" підписували, бо надання медичної допомоги було прив’язано до місця вашої прописки. З підписаною "обмінною картою" вагітна мала можливість обрати медичний заклад для народження дитини. Наразі дотримуватися цих старих правил не потрібно.

А якщо мені треба лягати "на збереження"?

НСЗУ заплатить закладу, куди вас поклали "на збереження". Для цього вам потрібно отримати направлення від лікаря, який спостерігає за вашою вагітністю. При невідкладних ситуаціях, коли вас привозить до лікарні "швидка", направлення не потрібно; НСЗУ заплатить за такі випадки, не вимагаючи направлення.

Під час перебування в лікарні, вам мають безоплатно надати необхідне лікування та перебування в стандартній палаті. Якщо ви бажаєте отримувати покращений сервіс (палату підвищеного комфорту, покращене харчування, додаткові послуги за вашим бажанням), ви можете офіційно оплатити такі послуги через касу закладу.

За новими правилами не потрібно підписувати "обмінну карту".

Під час епідемії окремі заклади приймають пацієнтів з підозрою на коронавірус. Ваш лікар має порадити вам, куди лягати "на збереження", щоби уникнути ризику інфікування. "Швидка" також знає, куди треба везти пацієнтів.

Як знайти заклад, у якому НСЗУ оплачує спостереження за вагітністю та пологи?

Найпростіше зробити це двома способами:

завітати на наш веб-сайт і в розділі е-дані знайти інтерактивні мапи, на яких позначено всі медичні заклади, які уклали договори з НСЗУ

зателефонувати до нашого контакт-центру за номером 16-77

Незабаром заклади, що мають договір з НСЗУ, також отримають спеціальні наліпки та інформаційні постери.

А пологи безкоштовні, якщо привозить "швидка" чи якщо приїжджаєш самостійно?

Пологи в усіх комунальних закладах безкоштовні в будь-якому випадку. Незалежно від того, як ви потрапили в пологове відділення – на "швидкій", на громадському транспорті, власним авто, таксі чи пішки – НСЗУ оплатить ваші пологи.

НСЗУ заплатить за мої пологи, якщо я буду народжувати з лікарем, якого оберу наперед?

Вибір лікаря на пологи – це додаткова послуга, яку НСЗУ не покриває при оплаті за ваші пологи. Про вибір лікаря ви можете домовитися або особисто із лікарем, або з керівництвом закладу. Ви можете оплатити вибір лікаря додатково до того, що НСЗУ сплатить за ваші пологи. Рекомендуємо оплачувати додаткові послуги офіційно, через касу закладу.

Відповідно до кращих світових практик, НСЗУ оплачує пологи з черговою бригадою. Це зумовлено кількома причинами:

Чергування передбачає, що медичний персонал має час на відпочинок; нестача відпочинку та втома є одним із найпоширеніших чинників лікарських помилок. Якщо обраний вами лікар повертається на ваші пологи додатково після свого чергування - це не найкраща ситуація для нього і для вас.

Під час чергувань працюють ті ж самі медичні працівники; вони мають належний досвід і несуть повну відповідальність за вас під час вашого перебування в пологовому будинку.

НСЗУ не визначає розмір заробітної плати мед працівників (це робить головний лікар), тому оплата за пологи не може передбачати додаткові домовленості з окремим лікарем.

Багато пологових будинків розміщують на своїх сайтах переліки необхідних речей, які потрібно взяти із собою; у тому числі – медикаменти й розхідні матеріали; іноді – навіть господарські засоби (засоби для миття підлоги тощо). Чи потрібно це все купувати?

Вам не потрібно нічого додатково купувати, окрім особистих речей для вас і вашої дитини (одяг, засоби індивідуальної гігієни тощо). Всі необхідні ліки та засоби, що можуть знадобитися під час пологів, вже включені в оплату від НСЗУ. Якщо у вас вимагають додатково щось придбати, будь ласка, повідомте наш контакт-центр за номером 16-77 (дзвінкі безкоштовні).

Під час пологів

Хіба НСЗУ платить лише за фізіологічні пологи? А як же кесарський розтин? А ускладені пологи?

НСЗУ оплачує будь-які пологи: як фізіологічні, так і ускладнені, зокрема передчасні та кесарський розтин. НСЗУ встановило єдину оплату за будь-які пологи для того, щоби не стимулювати необґрунтовані кесарські розтини. Оплата розрахована так, щоби медичний заклад отримав достатньо коштів для ведення різних пологів.

НСЗУ оплачує будь-які пологи: як фізіологічні, так і ускладнені, зокрема передчасні та кесарський розтин.

Якщо після пологів вам або вашій дитині буде потрібен додатковий догляд або допомога, вони також будуть оплачені НСЗУ. За потреби, вам також мають надати необхідні ліки; вони закуплені централізовано МОЗ України.

А треба платити за партнерські пологи?

За партнерські пологи платити не потрібно. Вони включені в оплату за пологи від НСЗУ.

Зверніть увагу, що партнерські пологи не передбачають, що після пологів партнер проживає разом з породіллею в палаті.

Партнерські пологи – світова доказова практика, яка також рекомендована МОЗ України. Зверніть увагу, що партнерські пологи не передбачають, що після пологів партнер проживає разом з породіллею в палаті.

Чи потрібно платити за епідуральну анестезію?

Платити додатково за епідуральну анестезію (медикаментозне знеболення) не потрібно. Водночас, використовувати анестезію потрібно з врахуванням медичних показів. Для більшості фізіологічних пологів рекомендовані немедикаментозні методи знеболення, з якими вам може допомогти ваш партнер або медичний персонал.

Якщо моїй дитині після народження знадобиться реанімація чи інша допомога, хто за це заплатить?

Якщо вашій новонародженій дитині буде потрібна реанімація, вам не потрібно додатково за це сплачувати; це входить в оплату від НСЗУ.

Якщо вашій дитині знадобиться додаткова медична допомога – дихальна підтримка, інтенсивна терапія тощо, – це також буде оплачено НСЗУ. Ліки при дихальних розладах вашій дитині мають надати безкоштовно. Такі ліки централізовано закуповує МОЗ України.

А якщо я хочу покращені умови (палату "люкс")? Або ж навпаки – мене влаштовує звичайна палата, але всі зайняті, то чи я маю платити за покращену палату?

НСЗУ оплачує сумісне (спільне) перебування матері й дитини в стандартній палаті. Якщо ви обираєте палату підвищеного комфорту, ви можете оплатити цю послугу офіційно через касу закладу.

Якщо у відділенні зайняті всі стандартні палати, персонал повинен розмістити вас в іншій палаті без додаткової оплати. Адже оплата за пологи від НСЗУ сумісне перебування жінки й дитини.

А за що ще і як платити в пологовому?

Якщо ви маєте особливі побажання під час перебування в пологовому, наприклад – покращене харчування, ви можете оплатити їх додатково. Найкраще – оплачувати додаткові послуги офіційно через касу.

Скільки я маю/можу бути в пологовому після пологів?

Якщо ви мали фізіологічні пологи, вас разом з дитиною випишуть додому на третю добу. Так рекомендує МОЗ України відповідно до сучасних доказових практик і рекомендацій. Цей час потрібен для післяпологового спостереження за Вами, спостереження за станом дитини та проведення перших вакцинацій згідно з календарем щеплень, оцінки грудного вигодовування.

Якщо у вас був кесарський розтин або будь-які ускладнення у вас або дитини, вас випишуть на 5 добу або пізніше. Це залежить від стану здоров’я вас і немовляти.

Чи потрібно оплачувати вакцинацію дитині в пологовому?

Оплачувати вакцинацію дитині не потрібно. Всі вакцини новонародженим, відповідно до календаря щеплень, мають зробити безоплатно. Необхідні вакцини закуплені централізовано МОЗ України та розподілені як у комунальні, так і в приватні заклади.

Специфічні питання

У закладі кажуть, що вони ще не отримали гроші від НСЗУ, тому треба платити.

НСЗУ зробила першу оплату медичним закладам до 15 квітня 2020 року. Тому подібні твердження не є правдивими. Якщо від Вас вимагають кошти, будь ласка, одразу повідомте наш контакт-центр за номером 16-77.

Чи заборонять партнерські пологи під час епідемії? Чи логічно обмежувати жінку в цьому праві (адже вона так само може бути інфікованою)?

Рішення про тимчасову заборону партнерських пологів на час епідемії приймає МОЗ України або головний санітарний лікар, щоби максимально знизити ризик інфікування як жінок і новонароджених, так медичного персоналу. Таке непросте рішення приймається виключно задля безпеки вашого життя та здоров’я. Те саме стосується відвідування після пологів.

У випадку такої заборони, медичний персонал закладів надаватиме жінкам і дітям повну медичну допомогу та психологічну підтримку під час і після пологів. Така заборона стосуватиметься будь-яких типів медичних закладів – і комунальних, і приватних.

Зверніть увагу: на період епідемії визначено окремі медичні заклади, що приймають пацієнтів з підозрою на коронавірус. Це важливий спосіб знизити поширення вірусу. Якщо ви маєте підозру або підтверджений COVID-19, вас скерують до визначеного пологового будинку.

Коли лікарі ведуть медичні записи про пацієнта в електронному вигляді, чи передбачений захист персональних / особистих даних пацієнта?

Так, ваші дані захищені законодавчо та технічно. Є ціла низка законодавчих актів, які забороняють розголошувати як персональні дані, так і медичну інформацію, без окремої згоди пацієнта. Також, електронна система має технічні рішення, які захищають ваші дані від вивантаження чи будь-якого втручання.

У випадку, якщо ви маєте докази чи інші підстави вважати, що медичний працівник передав ваші персональні чи медичні дані сторонній людині без вашої згоди, будь ласка, повідомте нас через контакт центр за номером 16-77. Ви також можете звернутися до Національної поліції чи Уповноваженого з захисту прав людини.

А коли за пологи можна буде сплатити в касу? Щоби не платити неофіційно. І що тоді буде в них входити?

З початком нового етапу реформи вам більше не потрібно неофіційно платити за пологи. Відтепер за ваші пологи в усіх комунальних закладах платить НСЗУ. Пологи, за які оплачує НСЗУ, включають весь необхідний обсяг медичної допомоги. Ви можете офіційно оплатити деякі додаткові послуги за вашим бажанням – покращену палату чи харчування, вибір лікаря тощо.

Ваші дані захищені законодавчо та технічно.

Також, ви можете народити дитину в одному з приватних пологових будинків в Україні. Детальний опис і вартість пологів у приватних закладах можна знайти на їхній веб-сайтах.

У програму медичних гарантій завжди буде включено пологи як безоплатну для пацієнта послугу в комунальних закладах. Це є соціальний стандарт більшості цивілізованих країн.

Коли вже покращаться умови в комунальних ЖК і пологових? Коли там буде необхідне обладнання?

Новий етап реформи розпочався лише 1 квітня 2020 року, тому потрібен певний час для покращення умов. У кожному закладі тривалість змін буде різною.

Наразі заклади починають отримувати зрозумілу оплату за кожен випадок пологів, а також за інші види допомоги. Чим більше пологів у закладі – тим більше коштів він отримує від НСЗУ. Збільшене фінансування дозволить закладам поступово покращити свої умови та ситуацію з обладнанням.

Водночас, договір між закладом і НСЗУ передбачає, що заклад повинен відповідати вимогам щодо медичного персоналу, обладнання, умов перебування. За деякий час НСЗУ почне фактично перевіряти, чи всі заклади дійсно відповідають таким вимогам. Дотримання вимог буде критичним для отримання закладом договору на 2021 рік.

Наталія Рябцева, заступниця Голови Національної служби здоров'я України, спеціально для УП.Життя.

Всі фото – Freepik

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