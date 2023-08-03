Чи впливає стрес на грудне вигодовування – пояснюють у ЦГЗ

Через війну українці вже тривалий час перебувають у стані стресу, зокрема й жінки, які вигодовують дітей грудьми.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, як стрес матері впливає на грудне молоко, чи може пригнічений стан жінки призвести до зникнення молока.

Стрес не перешкоджає виробленню молока

Грудне молоко не може зникнути через стрес матері. Однак жінки у такому стані можуть частіше спати, хворіти та збільшувати споживання кофеїну.

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Будь-який із цих факторів може призвести до того, що дитина не буде отримувати молоко так часто, як вона того потребує. Відповідно, це зменшує кількість молока у матері.

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Стрес може уповільнити виділення молока

Кількість молока через стрес не зменшується, однак він може уповільнити його виділення.

За вироблення молока у жіночому організмі відповідає гормон пролактин. За виділення пролактину відповідає інший гормон - окситоцин, який стимулює "виштовхування" молока назовні.

При підвищеному стресі організм виробляє гормон адреналін, який блокує окситоцинові рефлекси. Це може сповільнювати потік молока.

"Тому, коли матуся переживає стрес, молоко гірше витікає", – кажуть у ЦГЗ.

Окрім того, стрес призводить до напруги тіла: м’язів шиї, плечей, спини. Тому під час грудного вигодовування жінці потрібно розслаблятися, що дозволить розширити молочні протоки.

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Дитина непокоїться не через відсутність молока, а через те, що його "важко добути"

Якщо матір у стресі, під час годування груддю дитина також може непокоїтися. Утім, це не пов’язано з тим, що молоко відсутнє.

Гормони кортизол (гормон кори надниркових залоз) і адреналін, які виробляє організм під час стресу, потрапляють у молоко. Тому діти починають неспокійно поводитися. Немовля відчуває, що раніше молоко текло легко, а тепер доводиться докладати зусиль, щоб "добути їжу".

Грудне вигодовування не підвищує рівень стресу в матері

Завдяки протизапальній дії та зниженню рівня кортизолу грудне вигодовування може допомогти зменшити тривогу та покращити настрій як матері, так і дитини.

Дослідження показують, що коли дитина смокче груди, рівень кортизолу в матері знижується. Зокрема, матері, які годують грудьми, повідомляють про зменшення тривоги, негативного настрою та стресу порівняно з матерями, які годують сумішшю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можна мамам, які годують дитину, пити каву та постійно зціджувати молоко.