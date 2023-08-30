"Недоказова реабілітація": в МОЗ розповіли про дієвість лікування ультразвуком

Апарат на основі ультразвуку має дві дії – теплову та механічну, – жодна з яких не гарантує позитивного результату під час лікування чи реабілітації.

Властивості звукових коливань малодієві, повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

Лікарка Наомі Чінн із відділу спортивного здоров’я та фізичних вправ британського Університету Халла разом з колегами проаналізувала ефективність терапевтичного ультразвуку під час лікування пошкоджень м’яких тканин.

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З семи проведених досліджень лише два продемонстрували мінімальну клінічну користь від лікування.

Фото: МОЗ

Науковці дійшли висновку, що довгострокові переваги від використання апарату на основі ультразвуку є мінімальними.

Як зазначають в МОЗ, ефективність даного методу майже не відрізняється від фіктивного ультразвука. Тобто муляж приладу або апарат, не підключений до мережі, демонструє схожий на організм результат.

"Згідно з результатами дослідження, небагато доказів того, що лікування терапевтичним ультразвуком мало більше ефекту, ніж лікування плацебо-ультразвуком. У дослідженні взяли участь люди з болем або низкою травм опорно-рухового апарату", – йдеться на сайті Національної бібліотеки США з медицини у висновках дослідження ефективності ультразвуку.

Недієвим методом також називають різновид ультразвукової терапії – фонофорез, який передбачає використання ультразвуку для доставки терапевтичних препаратів, нібито покращуючи їх поглинання та проникнення через шкіру.

Результати дослідження цієї терапії довели недостатню ефективність методу, особливо під час лікування симптоматичного остеоартриту колінного суглоба, додають в міністерстві.

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