У МОЗ пояснили, чи ефективна магнітотерапія

Статична магнітотерапія – це лікування за допомогою статичного магнітного поля, яке чимало науковців не вважають доказовим.

Дехто обіцяє, що магнітотерапія допоможе зменшити інтенсивність болю, зупинити запалення, заспокоїти центральну нервову систему, зміцнити стінки кровоносних судин, зруйнувати жирові відкладення та вивести "шлаки й токсини".

Однак у Міністерстві охорони здоров’я запевняють, що магнітотерапія – псевдонауковий метод.

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"Розвінчуємо черговий міф про "чудодійний" реабілітаційний засіб – магнітотерапію.

Магнітотерапія – це псевдонаукова практика альтернативної медицини. Вона передбачає застосування слабкого статичного магнітного поля від постійного магніту, який накладається на тіло", – кажуть у МОЗ.

Від цих методів слід відрізняти лікування електромагнітними полями, що використовується в сучасній доказовій медицині. Наприклад, транскраніальну магнітну стимуляцію.

Електромагнітна терапія, а саме pulsed electromagnetic field therapy, була схвалена FDA для застосування при певних станах. Зокрема, для лікування переломів, які не загоюються при стандартному медикаментозному лікуванні, а також післяопераційного болю і набряків у м'яких тканинах.

Для лікування сильних мігреней, депресії та обсесивно-компульсивних розладів FDA схвалила транскраніальну магнітну стимуляцію, яка використовує магнітні поля для стимуляції клітин мозку.

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Однак лікуватись статичними магнітами у МОЗ не рекомендують.

"У нашому організмі залізо в крові звʼязане з гемоглобіном і не є феромагнітним (це постійний вид магнетизму, який, наприклад, тримає магніти на холодильнику). За словами науковців, якби кров була такою, то будь-яка процедура на кшталт магнітно-резонансної томографії несла б загрозу для здоров’я і життя.

Понад це, статична магнітотерапія залишається науково недоведеною, особливо для полегшення болю, що є одним із найпоширеніших застосувань", – йдеться у повідомленні відомства.

Дослідження статичних магнітів не довели свою ефективність при хронічних болях, остеоартриті та ревматоїдному артриті. Відповідні дані в 2022 році оприлюднив National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH).

Результати досліджень впливу статичних магнітів на різний біль були змішані та неоднозначні.

У Національному центрі дійшли висновку, що наукові дані не підтверджують ефективність магнітів для полегшення болю.

Також вони можуть бути небезпечними для деяких людей, наприклад, тих, у кого стоїть кардіостимулятор або інсулінова помпа, оскільки магніти можуть заважати роботі цих пристроїв.

Національний науковий фонд США також визнав магнітну терапію "псевдонауковою" минулого року.

"Якщо вам пропонують магнітотерапію замість доказової реабілітації та обіцяють швидке й просте відновлення, майте на увазі – цей неефективний апаратний метод ніколи не замінить активну реабілітацію, гарантовану державою", – кажуть у МОЗ.