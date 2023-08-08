Універсальні манжети для вимірювання тиску дають неточні результати – дослідження

Науковці виявили, що манжети для вимірювання артеріального тиску універсального розміру можуть спричиняти неточні результати.

Наприклад, на велику руку потрібна більша манжета, інакше вона перетискає судини і тиск стає вищим, повідомляє CNN з посиланням на дослідження журналі JAMA Internal Medicine.

Контроль тиску використовують для діагностики гіпертонії, основної причини серцевих захворювань у всьому світі. Манжети або рукава, які обертають навколо плеча людини, зазвичай бувають чотирьох розмірів: від маленького до дуже великого. Але часто для вимірювання артеріального тиску в клініках використовують манжети лише універсального розміру.

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"Багатьом дітям, до яких мене звертають із приводу гіпертонії, часто не вимірюють артеріальний тиск за допомогою манжети відповідного розміру для них. Я виявила набагато нижчий артеріальний тиск, коли вимірювала його самостійно, ніж ті показники, з якими пацієнти надходили", – заявила авторка дослідження та професорка педіатрії лікарка Теммі Брейді.

У рандомізованому дослідженні взяли участь 195 людей. Експеримент провели в Балтиморі, США.

Їм виміряли тиск манжетами трьох розмірів – стандартним, відповідним до розміру руки, та занадто великим або малим.

Дослідження показало, що для пацієнтів, які використовують манжети меншого розміру, показники зі стандартного розміру були заниженими.

Тим часом люди, яким були потрібні манжети великого або дуже великого розміру, під час вимірювання звичайним манжетом мали завищені показники.

Наприклад, у дослідженні середній артеріальний тиск для тих, хто потребував надзвичайно великої манжети, становив 125/80: трохи підвищений, але не дуже тривожний. Проте коли ці пацієнти використовували звичайну манжету, їхній середній артеріальний тиск був 144/87 — рівень, який корелює з другою стадією гіпертонії.

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Зі слів авторки дослідження Теммі Брейді, це різниця може повністю змінити діагноз гіпертонії лікаря.

Нагадаємо, нещодавно науковці виявили зв'язок між перепадами артеріального тиску й зниженням функцій мозку у літніх людей. За результатами дослідження, перепади тиску можуть привести до деменції.