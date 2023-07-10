Деякі препарати проти діабету та для схуднення перевірять на зв’язок з виникненням суїцидальних думок

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) перевірить деякі медикаменти проти діабету та для схуднення після повідомлень про можливий зв’язок між вживаннями препаратів та виникненням суїцидальних думок у пацієнтів, які їх приймали.

Регулятор охорони здоров’я Ісландії зафіксував два випадки, коли у пацієнтів, які приймали ліки, виникали думки про суїцид та один – про самоушкодження, повідомляє Reuters.

Йдеться про такі препарати як Ozempic, Saxenda, Wegovy та подібні препарати. Їх виготовляє данська фармакологічна компанія Novo Nordisk.

Реклама:

Розслідування EMA зосереджено на ліках з діючою речовиною семаглутид або ліраглутид.

Попит на лікування ожиріння препаратами Wegovy, які містять семаглутид, та Saxenda з діючою речовиною ліраглутид, стрімко зростає у США.

Суїцидальні думки не вказані як побічний ефект для препаратів в інструкціях ЄС. Однак у США рекомендують після прийому препарату Wegovy спостерігати за пацієнтами. Оскільки, потенційно можливе виникнення суїцидальних думок або бажання заподіяти собі шкоду.

Нагадаємо, українці з психічними та поведінковими розладами можуть отримати безкоштовні ліки.

Реклама: