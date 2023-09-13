Лікарні без кондиціонерів у палатах не зможуть підписувати договір з НСЗУ – МОЗ

Національна служба здоров'я України не підписуватиме контракти з лікарнями без кондиціонерів у палатах.

Наразі із понад 54 000 палат в лікарнях спроможної мережі кондиціонери мають менш як 7 тисяч закладів, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Кондиціонери встановлені лише у 12% палат. МОЗ допомагає лікарням і з залученням коштів для реконструкції, і з дороговартісним обладнанням. Забезпечити ж комфортні умови перебування безпосередньо в палатах – це те, що фінансово під силу самим закладам", – каже міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Йдеться про комфортне перебування в лікарнях як пацієнтів, так і медиків, тож кондиціонерами мають обладнати палати та ординаторські.

Він нагадав, що у 2022 році однією з вимог до лікарень була наявність резервного джерела електропостачання. Так у медичній системі акумулювали понад 4 тисячі генераторів, завдяки яким вдалось пережити зиму попри численні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру України.

"Але медзаклади спроможної мережі повинні бути готові не лише до викликів холодів, а й до викликів спеки", – пояснюють в МОЗ.

У відомстві додають, що лікарні, які не зможуть забезпечити кондиціонерами палати відповідно до вимог — втратять можливість підписувати контракти з НСЗУ за певними пакетами вже з 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, перелік послуг від НСЗУ є доволі широким. Так, наприклад, можна пройти гормональні дослідження, якщо отримати скерування від сімейного лікаря.