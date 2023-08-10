Які гормональні дослідження можна зробити безоплатно? Розповіли в НСЗУ

Українці можуть отримати всі необхідні лабораторні чи інструментальні дослідження безкоштовно, за наявності електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря.

Про це повідомили в Національній службі здоров'я.

До переліку безоплатних аналізів входять гормональні дослідження:

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✅тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний);

✅трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний);

✅тиреотропний гормон (ТТГ);

✅тиреоглобулін (ТГ);

✅паратгормон (ПТГ);

✅інсулін;

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✅адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін);

✅кортизол (гідрокортизон);

✅соматотропний гормон (соматотропін, СТГ);

✅пролактин;

✅фоллікулостимулюючий гормон;

✅вазопресин (АДГ);

✅норадреналін;

✅хромогранін;

✅тестостерон;

✅естрадіол;

✅інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1);

✅інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.

Отримати послуги можна в медзакладах, які уклали договір з НСЗУ на пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Знайти найближчу до вас лікарню з цим пакетом можна за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.

Також заклад можна обрати на мапі.

Нагадаємо, в Україні існує "Програма медичних гарантій", в межах якої держава оплачує медичні послуги за пацієнта. У медзакладах, які уклали договір з НСЗУ, безкоштовно надають:

Нагадаємо, на Буковині керівника приватної лікарні підозрюють у заволодінні понад 15 млн грн.