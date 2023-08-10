Які гормональні дослідження можна зробити безоплатно? Розповіли в НСЗУ

Українці можуть отримати всі необхідні лабораторні чи інструментальні дослідження безкоштовно, за наявності електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря.
Про це повідомили в Національній службі здоров'я.
До переліку безоплатних аналізів входять гормональні дослідження:
✅тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний);
✅трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний);
✅тиреотропний гормон (ТТГ);
✅тиреоглобулін (ТГ);
✅паратгормон (ПТГ);
✅інсулін;
✅адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін);
✅кортизол (гідрокортизон);
✅соматотропний гормон (соматотропін, СТГ);
✅пролактин;
✅фоллікулостимулюючий гормон;
✅вазопресин (АДГ);
✅норадреналін;
✅хромогранін;
✅тестостерон;
✅естрадіол;
✅інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1);
✅інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.
Отримати послуги можна в медзакладах, які уклали договір з НСЗУ на пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".
Знайти найближчу до вас лікарню з цим пакетом можна за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.
Також заклад можна обрати на мапі.
|Фото: alexraths/Depositphotos
Нагадаємо, в Україні існує "Програма медичних гарантій", в межах якої держава оплачує медичні послуги за пацієнта. У медзакладах, які уклали договір з НСЗУ, безкоштовно надають:
- допомогу у випадку травми;
- лікування немовлят, які народилися передчасно;
- медичну допомогу в стаціонарі;
- деякі послуги у Національному інституті раку, зокрема, доступна хірургія одного дня та проведення планових та невідкладних хірургічних операцій;
- низку медичних послуг для людей похилого віку.
Нагадаємо, на Буковині керівника приватної лікарні підозрюють у заволодінні понад 15 млн грн.
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