Які гормональні дослідження можна зробити безоплатно? Розповіли в НСЗУ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 серпня 2023

Українці можуть отримати всі необхідні лабораторні чи інструментальні дослідження безкоштовно, за наявності електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря. 

Про це повідомили в Національній службі здоров'я.  

До переліку безоплатних аналізів входять гормональні дослідження:

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тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний);

трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний);

тиреотропний гормон (ТТГ);

тиреоглобулін (ТГ);

паратгормон (ПТГ);

інсулін;

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адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін);

кортизол (гідрокортизон);

соматотропний гормон (соматотропін, СТГ);

пролактин;

фоллікулостимулюючий гормон;

вазопресин (АДГ);

норадреналін;

хромогранін;

тестостерон;

естрадіол;

інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1);

інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.

Отримати послуги можна в медзакладах, які уклали договір з НСЗУ на пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Знайти найближчу до вас лікарню з цим пакетом можна за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.

Також заклад можна обрати на мапі.

Фото: alexraths/Depositphotos

Нагадаємо, в Україні існує "Програма медичних гарантій", в межах якої держава оплачує медичні послуги за пацієнта. У медзакладах, які уклали договір з НСЗУ, безкоштовно надають:  

Нагадаємо, на Буковині керівника приватної лікарні підозрюють у заволодінні понад 15 млн грн.

Читайте також: У МОЗ хочуть переглянути перелік послуг, які входять до Програми медичних гарантій


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