У Львові 9-місячне немовля посмертно стало донором для 5-річної дівчинки

У Львові 5-річній дівчинці провели трансплантацію нирки. Донором для неї стало 9-місячне немовля.

Про це повідомляють у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі.

5-річна Сніжана із Сколівщини (Львівська область) лікується від ниркової недостатності з 2018 року. Лікарі поставили їй діагноз – гемолітико-уремічний синдром.

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"Це захворювання, яке супроводжується зниженням гемоглобіну, тромбоцитів, постійною діареєю, перманентною гарячкою. Внаслідок змін в організмі у нирках утворюються невеличкі тромби, які блокують роботу нирок, і відповідно вони перестають працювати", – розповів Роман Андруневич, дитячий нефролог центру.

Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

З 11 місяців дитині щоденно робили перитонеальний діаліз – процедуру очищення рідин організму. Єдиним її шансом на одужання була пересадка нирки.

Донором для Сніжани стала 9-місячна дівчинка із важкою хворобою печінки.

Коли у немовляти констатували смерть мозку, батьки погодились на донорство.

"Єдина інформаційна система визначила нашу маленьку пацієнтку як потенційного реципієнта. У лабораторії Центру підтвердили імунологічну сумісність. Наші фахівці швидкою доставили донорський орган з Києва у Львів, і провели рятівну операцію", – розповіли у центрі.

Немовля посмертно стало наймолодшим донором України.

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За словами медиків, операція пройшла успішно і нирка запрацювала прямо на операційному столі.

Як повідомив Роман Андруневич у коментарі виданню ZAXID.NET, наразі Сніжану з реанімації перевели у відділення. Дівчинка почувається добре.

Загалом, з 2021 року у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі провели вже 13 пересадок нирки.

Нагадаємо, раніше ми писали, у Києві однорічній дитині трансплантували кістковий мозок від донора з США.