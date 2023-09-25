Де в Україні потрібна донорська кров? Нові дані МОЗ

Медзаклади в Україні постійно потребують донорської крові, щоб рятувати життя цивільних та військових.

У Міністерстві охорони здоров’я оновили дані про потреби крові станом на 25 вересня.

Наразі донори потрібні у:

Реклама:

Вінниці: всі групи крові

Києві, Київському міському центрі крові: 1+/-, 2+, 3-

Одесі: Обласна станція переливання – всі групи крові; Обласна дитлікарня – всі групи крові

Рівному: всі групи крові

Дніпрі: всі групи крові

Херсоні: 1+/-, 2+/-, 3-, 4-

Запоріжжі: 1-, 2-, 3-, 4-

Миколаєві: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-

Кропивницькому: всі групи крові

Харкові: всі групи крові

Львові: 1-, 2-, 3-, 4+/-

Фото: МОЗ

"Потреби крові динамічні й змінюються щодня залежно від обставин", – додають у МОЗ.

Хто може бути донором?

Будь-який дієздатний громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України, віком від 18 років та вагою від 50 кілограмів.

Постійні протипоказання для донорства:

активні або минулі серцево-судинні хвороби;

захворювання центральної нервової системи;

хвороби сечостатевої системи;

гематологічні, імунологічні, шлунково-кишкові та онкологічні захворювання;

патологічна схильність до кровотеч;

гепатити В і С;

ВІЛ.

Тимчасові протипоказання для донорства:

інфекційні захворювання – протягом хвороби та двох тижнів після одужання;

та після одужання; щеплення живими вакцинами – протягом чотирьох тижнів ;

; татуювання, мікроблейдинг та перманентний макіяж – протягом шести місяців.

Як підготуватися до здавання крові?

Бути донором крові можна не частіше 6 разів у рік з мінімальною перервою у 60 днів.

Перед процедурою не можна:

Реклама:

вживати алкоголь за 48 годин до процедури;

вживати жирну, смажену, копчену, молочну їжу;

вживати багато солі;

курити за годину до процедури.

Також не варто здавати кров, якщо відчуваєте озноб, запаморочення, головний біль чи слабкість.

Усі охочі здати кров можуть зареєструватись на ДонорUA. Там можна знайти своє місто та запланувати процедуру.