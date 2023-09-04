"Війна забрала у мене все": у Львові протезували жінку, яка постраждала через обстріл на Донеччині

У Львові протезували 63-річну жінку з Торецька, що на Донеччині.

Олена М’якина потрапила під російський обстріл, внаслідок якого уламки снаряду посікли її тіло, розповідають у реабілітаційному центрі "Незламні".

Поранення жінка отримала під час роботи у продуктовому магазині в рідному Торецьку, який окупанти досі обстрілюють.

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"Коли поруч прилетів перший російський снаряд, Олена вибігла з приміщення. Другий боєприпас влучив просто в магазин. Колега пані Олени, яка не покинула будівлі – загинула", – переповідають історію жінки медики.

Фото: Незламні

Олена отримала осколкові поранення, а один уламок влучив у шийку стегна.

"Коли снаряди продовжували летіти, жінка закрила голову руками і кричала: "Боже, я так хочу жити!" – цитують жінку лікарі.

Рятувальники евакуювали поранену в Костянтинівку, де їй надали першу допомогу.

Однак, від звістки про поранення Олени у її чоловіка не витримало серце – він помер., Жінка навіть не мала змоги попрощатись із ним.

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"Війна забрала у мене все: дім, сім’ю, роботу. В один момент я втратила все. У моїй душі величезна рана, загоїти яку я ніколи не зможу", – каже пані Олена.

Потім у Дніпрі лікарі витягли уламок, стабілізували стан жінки та відправили її на подальше лікування до Львова.

Лікар-травматолог Володимир Вовчко розповідає, що жінці замінили суглоб на протез. Таким чином спеціалістам вдалося зберегти функцію кінцівки. Зараз пацієнтка відновлюється після операції та вже робить перші кроки.

Нагадаємо, раніше медики лікарні Святого Миколая розповіли, як вдалось врятували підлітка, що отримав кульове поранення 31 травня.