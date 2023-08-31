У Львові лікують військового, у тілі якого застрягло 40 уламків російської міни

У Львові проходить реабілітацію 36-річний захисник, який під Бахмутом отримав важке поранення.
У його тілі застрягло 40 уламків від ворожої міни, він дивом залишився живим, розповідають у Першому медичному об'єднанні Львова.
До повномасштабної війни Павло Пастух родом з Львівської області працював за кордоном. Утім, після 24 лютого вирішив повернутись та став на захист рідної країни.
У січні, під час важких боїв у районі Бахмута, кілька українських воїнів отримали поранення. Павло разом з двома побратимами хотів допомогти. Коли військові дістались до одного із поранених, то натрапили на міну. Внаслідок вибуху загинули всі, крім Павла.
|Фото: реабілітаційний центр "Незламні"
Медики розповідають, що уламки міни проникли майже скрізь, навіть у легені захисника. У Павла були пошматовані ноги, руки, живіт та внутрішні органи. Однак, він самостійно наклав тиснучі пов'язки на уражені ділянки та вирушив до українських позицій.
Читайте також: "Через стрес втратила рівновагу": в Охматдиті заново навчили ходити 2-річну Маріанну з Маріуполя
"Дорогою ворог намагався добити нашого захисника. Його переслідував дрон та корегував вогонь. Та жодна з російських мін не влучила у ціль. Побратими із сусідньої позиції – "Німець" та "Док" – допомогли воїну із 40 осколками у тілі", – кажуть в медичному об'єднанні.
Після цього за життя військового боролися медики аж у п’ятьох містах: Часовому Ярі, Дружківці, Дніпрі, Києві та зрештою – у Львові.
|Процес реабілітації Павла
Львівські хірурги після діагностики видалили уламки міни з лівого плеча та правої ноги чоловіка. Проте, медикам довелось залишити два осколки в печінці, оскільки видаляти їх зараз надто небезпечно.
"Наразі вони (уламки – ред.) не рухаються, не загрожують життю пацієнта, але потребують спостереження", – додають лікарі.
Нагадаємо, у Львові проходить реабілітацію 50-річний воїн Дмитро Ярмольчук, який, потрапивши під ворожий обстріл, встиг вибратися з палаючої бойової машини до того, як вона вибухнула.
Читайте також: Отримав інфаркт після обстрілу РФ: у Львові лікують 12-річного хлопчика з Бахмута