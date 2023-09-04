Спалахів холери після російського теракту на Каховській ГЕС вдалося уникнути – МОЗ

Після підриву росіянами Каховської ГЕС майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води.
Понад 3 тисячі людей із гострою кишковою інфекцією були обстежені на холеру.
Однак холери не виявили в жодному випадку, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
"Щоб не допустити погіршення санітарної ситуації, на постраждалих територіях було розгорнуто три інфекційних хаби для лікування пацієнтів з підозрами на гострі кишкові інфекції та холеру.
Ці заклади забезпечили спеціальними наборами медикаментів", – зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Нагадаємо, після руйнування дамби Каховської ГЕС 6 червня до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, у яких проживало майже 900 тисяч людей.
До зони надзвичайної ситуації доставили 148 тисяч тонн питної і технічної води. Центри контролю та профілактики хвороб видали 237 тисяч таблеток для знезараження питної води для населення, підприємств водопостачання та об’єктів критичної інфраструктури.
Одразу після теракту на Каховській ГЕС у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях сформували 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози.
"Моніторинг проводився щоденно, завдяки злагодженій роботі спеціалістів ЦКПХ та медиків, екстрених служб та оперативному обміну інформацією з органами місцевого самоврядування і тому, що люди дослухались до обмежень та рекомендацій, вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб", – каже Кузін.
З липня на територіях постраждалих громад, де вода повністю відступила, а земля підсохла, фахівці дослідили понад 100 проб ґрунту на територіях Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали затоплення.
Надалі триватиме моніторинг морської та річкової води, а також поверхневих водойм.
У разі фіксації відхилень чи невідповідності санітарно-гігієнічним нормам ЦКПХ інформуватимуть органи місцевого самоврядування та громади щодо можливих ризиків.
Загалом, якщо у перші дні після затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС за бактеріологічними показниками невідповідність санітарним нормам сягала 35%, зараз рівень забруднення водойм знизився до відхилення у 10% в окремих точках моніторингу.
"Основний етап ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС завершився 30 серпня. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації наразі завершив роботу, далі контролювати ситуацію будуть екстрені служби за своїми напрямами", – додають у МОЗ.
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