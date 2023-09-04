Спалахів холери після російського теракту на Каховській ГЕС вдалося уникнути – МОЗ

Після підриву росіянами Каховської ГЕС майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води.

Понад 3 тисячі людей із гострою кишковою інфекцією були обстежені на холеру.

Однак холери не виявили в жодному випадку, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

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"Щоб не допустити погіршення санітарної ситуації, на постраждалих територіях було розгорнуто три інфекційних хаби для лікування пацієнтів з підозрами на гострі кишкові інфекції та холеру.

Ці заклади забезпечили спеціальними наборами медикаментів", – зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Нагадаємо, після руйнування дамби Каховської ГЕС 6 червня до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, у яких проживало майже 900 тисяч людей.

До зони надзвичайної ситуації доставили 148 тисяч тонн питної і технічної води. Центри контролю та профілактики хвороб видали 237 тисяч таблеток для знезараження питної води для населення, підприємств водопостачання та об’єктів критичної інфраструктури.

Одразу після теракту на Каховській ГЕС у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях сформували 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози.

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"Моніторинг проводився щоденно, завдяки злагодженій роботі спеціалістів ЦКПХ та медиків, екстрених служб та оперативному обміну інформацією з органами місцевого самоврядування і тому, що люди дослухались до обмежень та рекомендацій, вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб", – каже Кузін.

З липня на територіях постраждалих громад, де вода повністю відступила, а земля підсохла, фахівці дослідили понад 100 проб ґрунту на територіях Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали затоплення.

Надалі триватиме моніторинг морської та річкової води, а також поверхневих водойм.

У разі фіксації відхилень чи невідповідності санітарно-гігієнічним нормам ЦКПХ інформуватимуть органи місцевого самоврядування та громади щодо можливих ризиків.

Загалом, якщо у перші дні після затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС за бактеріологічними показниками невідповідність санітарним нормам сягала 35%, зараз рівень забруднення водойм знизився до відхилення у 10% в окремих точках моніторингу.

"Основний етап ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС завершився 30 серпня. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації наразі завершив роботу, далі контролювати ситуацію будуть екстрені служби за своїми напрямами", – додають у МОЗ.