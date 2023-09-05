Яким буде епідсезон 2023-2024 року в Україні – розповів головний санлікар

В Україні з осені до весни триватиме епідсезон. У цей час циркулюватимуть кілька респіраторних вірусів, зокрема грип та COVID-19.

Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін на брифінгу 5 вересня.

"Цього року очікуємо декілька вірусів. На початку епідеміологічного сезону у нас почнеться популяція COVID-19, кількість буде зростати. Циркуляція вірусу грипу розпочнеться у другій половині грудня", – заявив він.

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Ігор Кузін додав, що епідсезон триватиме орієнтовно до квітня. Він завершиться також з циркуляцією штамів COVID-19.

Ігор Кузін на брифінгу

"Але ті штами, які прогнозують в Україні не є незвичними – вони вже були впродовж 2021-2023 років", – наголосив санлікар.

Кузін також звернув увагу, що більшість українців ще не отримали бустерної дози від COVID-19.

Він додав, що фахівці планують додати щеплення проти COVID-19 у Національний календар щеплень. У найближчі 2 роки вакцинація проти коронавірусної хвороби залишиться безкоштовною.

Нагадаємо, раніше Ігор Кузін зазначав, що в новому епідсезоні в Україні продовжуватимуть відстежувати мутації та штами COVID-19.

Водночас у 2022 році з грипом, ГРВІ та COVID-19 було зареєстровано на 56% пацієнтів менше.

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